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普丁2月來首次外訪　稱「俄在烏克蘭目標不變」但戰術變了

▲俄羅斯總統普丁自下令入侵烏克蘭以來首次出外訪問，出席於土庫曼舉行的裏海峰會。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁自2月下旬在烏克蘭展開「特別軍事行動」後，首次進行出國訪問行程。他29日在土庫曼首都阿什加巴特（Ashgabat）一場記者會上表示，俄羅斯在烏克蘭的最終目標仍是解放頓巴斯，並無任何改變，只是戰術可能會視情況調整。但他強調，「一切都在按計畫進行中。」

俄羅斯官媒「RT」報導，普丁在2月以來首次外訪行程中談到烏克蘭的情況。他堅稱「什麼都沒有改變」，最終目標是「解放頓巴斯，保護這些人民，以及創造能確保俄羅斯安全的條件，就是這樣。」

▲▼俄羅斯總統普丁自下令入侵烏克蘭以來首次出外訪問，29日出席於土庫曼舉行的裏海峰會。（圖／路透）

▲普丁表示，俄羅斯在烏克蘭的行動目標不變，一切都在計畫中。（圖／路透）

普丁解釋，雖然目標保持不變，但旨在實現目標的戰術可能會依軍方認定適合的方式而有所變化。他強調，「一切都在按計畫進行中。」普丁說，自己談的不是最後期限，也從來不會設定時限，因為這關乎生命與現實，「強加最後期限是錯誤的，它與作戰強度有關，而強度直接關係到可能的傷亡。我們必須優先考慮保護我們人員的性命。」

另外，針對有關芬蘭與瑞典加入北約（NATO）的提問，普丁回應，俄羅斯與瑞典和芬蘭之間並沒有像與烏克蘭的領土爭議等問題，因此俄國不擔心芬蘭與瑞典加入北約，「如果他們想要（加入），那就讓他們去吧。」

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