「台中人喜歡解決問題行動派」　蔡其昌：盧秀燕公關有餘做事不足

▲立法院副院長、台中市長參選人蔡其昌。（圖／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，29日釋出立法院副院長蔡其昌的專訪，身兼中華職棒大聯盟會長的蔡其昌，帶領中職在疫情中逆勢成長，讓營收在疫情期間不減反增。他在受訪時表示，台中人喜歡有能力解決問題的行動派，不是靠傳統藍綠、意識形態對決，而台中市長盧秀燕「公關有餘，做事不足」，地方首長不應只是將責任推諉中央，任由重大建設停擺。

蔡其昌去年在立法院親自敲槌，完成《運動產業發展條例》的修法，鼓勵企業將盈餘投入台灣的體育產業。他在接受訪問時表示，每一個位置都是用來解決問題的，過去一年，中職因疫情限制受到很大的衝擊，透過職棒周邊經濟開闢財源，讓中職聯盟的營收在疫情期間不減反增。

蔡其昌在疫情期間，曾多次號召企業捐贈防疫物資，協助整合中央資源補齊地方缺口，他認為，地方和中央一定要團結合作，讓民眾可以平安的度過疫情，是他作為地方民代應盡的責任，朝野在很多議題上可以交鋒，但在防疫的議題上，不分黨派應齊心抗疫，才能夠戰勝疫情。

談起台中，過去長期被認為是「選舉搖擺」的地方，蔡其昌則認為，台中是個沒有意識形態、既定政黨傾向的地方，台中選民喜歡的是會做事，有能力解決問題的行動派，而不是靠傳統藍綠、意識形態對決。

蔡其昌強調，台中升格後的縣市要縫合，除了要讓原縣區的基礎設施迎頭趕上，也要讓沒落的舊市區重新振興，公共建設一定要加速到位。

對於現任台中市長盧秀燕的表現，蔡其昌認為她「公關有餘，做事不足」，地方首長應要展現對市政積極的領導能力，要懂得善盡政治人物的資源來治理地方，而不是只會將責任推諉中央，任由重大建設停擺，犧牲市民的需求和福祉。

蔡其昌表示，台中現在是處於「轉大人」的階段，需要更具備行動力和執行能力的大家長，才能讓台中市民找回光榮感。