▲蔡其昌17日出席龍虎石斑活魚10吃記者會。（圖／記者游瓊華攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台中市長參選人蔡其昌確診後，昨開始自主健康管理，但出關首日就到北屯知名餐廳推廣石斑魚，讓國民黨台中市議員黃健豪質疑違反防疫規定，並酸蔡不要再鑽漏洞搞笑了。此外，黃健豪也批中央流行疫情指揮中心無視蔡其昌違規，難怪威信和專業盪然無存。

蔡其昌9日宣布確診新冠肺炎並啟動「7+7」（7天居家隔離再7天自主健康管理）。由於中國片面禁止台灣產石斑魚輸入，蔡其昌17日出關當天就到台中知名餐廳，出席龍虎石斑活魚10吃記者會，立委莊競程市議員江肇國、曾朝榮、謝明源等也都受邀與會，場面熱鬧。

對此，黃健豪17日引述自主健康管理規定載明「如果沒有出現任何症狀，可正常生活，必須外出時，請一定嚴格遵守全程正確佩戴醫用口罩，並避免出入無法保持社交距離，或容易近距離接觸不特定人之場所，禁止與他人從事近距離或群聚型之活動，如聚餐、聚會、公眾集會或其他相類似的活動」，且如果違反規定，可依《傳染病防治法》開罰30萬元。

黃健豪酸，最近台北政壇流行朗讀，宣稱請別人朗讀是言論自由，他也好想請蔡其昌朗讀上述文字。「看到蔡其昌剛結束7天居家隔離，還在自主健康管理的第一天，就迫不及待的跑來北屯區的知名餐廳吃石斑魚。我就問，蔡其昌跟一群人跑來北屯區的餐廳推廣吃石斑魚，是否可以保持社交距離？是否容易接觸不特定對象？是否可以戴口罩吃魚？發布媒體採訪通知，跟來自各地的民意代表辦活動大合照，是不是群聚型活動？」

黃健豪批評，看到指揮中心動不動就要求一般民眾遵守防疫規定，也看過不少開罰的案例，但對蔡其昌這樣公然違反規定卻隻字不提，難怪指揮中心的威信和專業盪然無存。如果蔡其昌可以自主健康管理第一天就跑去餐廳而不會被開罰，那他建議指揮中心乾脆取消自主健康管理和裁罰30萬元的規範，不要再自欺欺人了。

「我也想提醒蔡其昌副院長，一群人圍著石斑魚拍照，跟我們要不要多買多吃石斑魚沒什麼關係，因為石斑魚在餐桌上就是比較貴的菜，雖然喜歡吃石斑魚，但要不要多買多吃，跟中共打壓沒什麼關係，跟新台幣價格比較有關係。」

黃健豪也指，蔡其昌貴為立法院副院長，除了拍照吃魚之外，不知道能不能做點正事，政府針對石斑魚的藥檢報告，只說「合格」，但卻拒絕公布藥檢報告和實驗室，其實才是打擊消費者信心和國際貿易的主因。

黃建豪說，畢竟政府說「合格」的快篩，其實從頭到尾都是盜版貨，廠商用假貨光明正大的賺政府的錢，一起跟政府官員喝酒參加活動，且跟蔡其昌關說的貪污法官一樣，都說自己「不認識」。實在沒理由相信這個政府說合格，就真的合格了，希望蔡其昌不要再鑽漏洞搞笑了好嗎？