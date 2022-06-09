快訊／立法院副院長蔡其昌確診　「害寶貝女兒無法參加畢業典禮」

▲立法院副院長蔡其昌確診，導致女兒無法參加畢業典禮。（圖／取自蔡其昌臉書）



記者林銘翰／台北報導

立法院副院長蔡其昌9日表示，今天晚上回到家，得知團隊同仁快篩陽性，自己也馬上快篩，結果呈現陽性，他對寶貝女兒很抱歉，「害妳不能參加明天的畢業典禮了」，蔡其昌也成為第24位染疫的立法委員。

蔡其昌晚間透過臉書表示，「跟各位鄉親朋友說聲不好意思，我確診了」，今天晚上回到家，得知團隊同仁快篩陽性，自己也馬上快篩，結果呈現陽性。

蔡其昌透露，自己目前沒有任何症狀，請大家放心，他已經取消未來一周行程，在家進行隔離，一切遵循防疫規範辦理。

蔡其昌提醒，大家面對疫情謹慎，但是不需過度恐慌，持續落實戴口罩、勤洗手，並且接種疫苗提升保護力，一起平安度過考驗。

蔡其昌也說，自己對寶貝女兒很抱歉，「害妳不能參加明天的畢業典禮了」。

根據統計，立法院目前曾經染疫的立委，包括國民黨立委廖國棟、蔣萬安、陳雪生、費鴻泰、陳超明、葉毓蘭、台灣民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委王婉諭、無黨籍立委林昶佐、黃國書等人。

另外，還有民進黨立委蔡適應、林靜儀、李昆澤、鍾佳濱、沈發惠、趙天麟、邱議瑩、邱泰源、高嘉瑜、邱志偉、陳歐珀、吳玉琴、張廖萬堅等人，蔡其昌成為第24位確診的立委。