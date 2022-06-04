「了解就好」蘇貞昌撇綠營助理造謠　她嗆：偵辦假消息還看黨派

▲戴湘儀嗆民進黨偵辦假消息還因「黨」設事 。（圖／翻攝戴湘儀臉書）

記者崔至雲／台北報導

國民黨踢爆民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌的清水服務處特別助理蔡銘坤散布假訊息圖卡，經台中市警察局調查，此不實訊息與事實差距慎大，應依法偵辦開罰。但行政院長蘇貞昌則回應，「疫情當前，資訊很多，互相了解就好。」對此，國民黨新北市議員參選人戴湘儀怒嗆民進黨，偵辦假消息都要因「黨」設事，真的會讓政府威信蕩然無存！

蔡銘坤散布的假訊息圖卡聲稱台中市僅施打7200劑兒童疫苗，但其實是已施打達7萬7290人次。 台中市警察局蔡蒼柏在市議會備詢指出，此不實訊息與事實差距慎大，已經符合「惡、假、害」的要件，依法應該可以偵辦開罰。但蘇貞昌則表示「疫情當前，資訊很多，昨天他們雙方都已經有對外說明，互相了解就好。」

戴湘儀不滿表示，在證據確鑿、地方警局也認定是假消息的前提下，蘇貞昌竟然還到台中為蔡其昌助理緩頰，稱圖卡指示少標記了一些資訊，「大家互相理解就好」。

戴湘儀說，從疫情爆發以來，在網路上都有許多真真假假的消息流竄，澄清假消息、確保真實的疫情資訊順暢流通，本來就是無分黨派，政府與人民都須共同努力的方向，但現在，卻淪為民進黨打壓異己的工具？

戴湘儀指出，面對其他人散播的假消息，民進黨政府風雷厲行、嚴格偵辦；但面對自己人散播的假消息，民進黨卻畏首畏尾、忙於緩頰。無論藍營綠營，散播假消息的都該嚴辦。

戴湘儀直接向民進黨政府喊話，不要把政黨利益凌駕於人民福祉，假消息該辦就辦、勿枉勿縱，不要把好端端一個政府變成了民進黨的後花園。