蘇詣倫／球迷高喊打假球是言論自由嗎

2022年5月29日在台中洲際棒球場，當中信兄弟出戰味全龍，正打得水深火熱，觀眾目不轉睛、興味正濃時，突然殺出陣陣喧囂的吼聲：「打假球啦、打假球」。

面對在場球迷的指控，聯盟會長、也是立法院副院長蔡其昌，於隔天參與「未來之星棒球賽」記者會時，鄭重告知且重申：「運動家精神對於運動員、球隊跟中職聯盟來說，都是最珍貴、最不可以污蔑的，名譽的好通常要花很長的時間來累積，而對於名譽的摧毀，卻是一口謠言就能達成的事情。」

他表示：「職棒及名譽是大家一步一腳印維繫起來的環境，是要花很高的成本，不容許被抹黑。對於抹黑言論，並不屬於展現言論自由，而是在傷害棒球環境，我要表達我的立場，表達保護球員、保護這個環境。」難道，球迷都沒有批評中華職棒的言論自由嗎？

保障言論自由的初衷

《憲法》第11條：「人民有言論、講學、著作及出版之自由。」這個規定宣示著，我國《憲法》保障人民言論自由的決心。至於為什麼要保障言論自由？在古時候，民主概念剛萌芽的時期，人民逐漸發現執政者很容易「忌諱」民間某些言論，政府就會想方設法去掩蓋那些使他們擔心害怕的言論，以免星星之火可以燎原，政權落入萬劫不復的深淵。

立足這樣的認知，基層老百姓匯集由下而上的敦促力道，於民主化的過程中，強烈要求對於時政的言論，都該盡可能給予保障；換言之，任何一個人想說什麼話，都絕對不必顧慮「政府」的喜好與忌諱，而能暢所欲言。這樣對言論自由的保障，在民主制度逐漸在全球各地開枝散葉後，也一一被寫入各國的《憲法》當中。

言論自由不是免死金牌

你沒看錯，言論自由的保障，並不意味著國家完全不能限制。簡單說，發表言論也不能傷害公益或別人的權利。舉例來說：司法院釋字第744號曾表明，如果為了「防止人民生命、身體、健康遭受直接、立即及難以回復的危害時」，國家就可以例外事先審查人民所要表達的言論。

試想2021年本土疫情爆發，衛生福利部升三級警戒的時期，國產的高端疫苗因急迫倉促提供人民使用，尚處於被輿論質疑的階段，若這時有人在網路上廣傳：「確診者、接觸者如果被匡列隔離，在救治過程中國家會偷偷注射高端疫苗成份的點滴，作為試驗用途」，如此一來，將導致有症狀者不敢就醫、確診者不敢接受治療，無形中，導致本土疫情更加爆發的不利效果。

因此，為了防止種種難以抹滅的傷害，政府當然能合理限制類似言論的流通。讀者應能理解：國家限制言論，一定要伴隨著某種「公益損害」，才能發動；換言之，如果只是單純的謠言、謊言，並沒有造成任何具體損害之際，當然屬於言論自由的展現，而不能處罰。

另外的例子像是《刑法》第309條的公然侮辱罪、第310條的誹謗罪，立法者為了保護受害人的名譽權，在權衡加害人的言論自由後，認為一般人不可以主打著自己的言論自由，恣意去侵害別人的種種權利。

一般人認知的言論自由，是避免言論燒到執政權後，讓統治者反感並對人民施加侵害；而《刑法》公然侮辱、誹謗的立法方式，國家的立場趨於中立，只是在發言人士的言論自由與受害人的名譽權之間，確實選邊站，並非那些言論危及了國家的統治權。前述的「打假球」控訴，便是此種案例。

能指控球隊打假球嗎

在言論自由的範疇中，就算言論具有攻擊性、誣蔑性質，當然受到言論自由的保障，但也如同上一段說的，人們的言論自由並非無限上綱，除了不能嚴重侵害公共利益之外，也不能過度侵害其他人的權利。

▲日前發生中職球迷於球場上喊打假球事件，喊叫的球迷遭拒絕進場。（圖／記者黃克翔攝）

就好比大聲喧嘩是我的言論自由，但如果半夜三更大吼大叫，侵擾了鄰居享受安寧的權利，我就不能任意行使我的言論自由，便產生言論的界限。針對言論的限制，我國立有許多的法律規範，這些都經由代表民意的立法者衡量，在取捨價值後，才選擇首應被保護的權利。

身處民主國家的我們，享受得來不易的言論自由，卻也應謹記自由的行使、表現，不可以侵害其他人的權利，否則在人類全體生活的社會裡，大家做出來的行為是「自私」，而非自由。

球迷對棒球運動展現熱情，就市場發展來說，絕對是件好事，但也該注意分際，不能被激情牽著鼻子走，進而做出傷害職業運動的行為。誹謗的殺傷力之大，只要在社會走跳過，必定有所感觸，而這對數次走過假球風暴的中華職棒來說，更是如此，絕對是種極大的傷害。

而球迷若在球場上「無端指控」球隊打假球，固然出於言論自由的表現。可是這種的言論自由，卻有可能深深地傷害了球隊、聯盟日積月累所經營的名聲，使之毀於一旦。

未來，如果聯盟提告球迷相關的刑事責任，所引發的糾紛便會由公平、公正的司法權，也就是讓法官介入審判，藉此衡量球迷的言論自由，還有聯盟與球員的名譽。期盼大家愛棒球，就一同來推廣職業運動，不要讓法院變得這樣生意興隆。

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