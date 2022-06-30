簡單1招防中暑！日專家：「降溫關鍵在手掌」　做完全身自動散熱

▲專家表示，手掌上的AVA血管能快速散熱。（圖／unsplash）



記者王佩翊／編譯

日本梅雨季結束，連日迎來猛烈酷暑，導致中暑人數持續飆升，就連東京電力公司陷入供電危機後，當局仍呼籲民眾開冷氣以防中暑。針對炎熱的氣溫，專家則提出一個妙招，那就是只要讓手掌心降溫，就能有效地調節全身體溫，預防因過熱而中暑。

根據《日本放送協會》報導，神戶女子大學名譽教授平田耕造表示，雖然兩隻手掌的面積僅佔人體的5%，但是因為手掌上有可以調節體溫的動靜脈吻合（AVA）血管，當帶有熱度的血液流過時，能夠透過手掌心散熱。事實上，只要讓手掌暴露在空氣中就能夠散熱，不過如果用手掌接觸冰冷的東西，就能加速散熱，讓體溫迅速下降。

平田耕造提到，經過手掌與腳掌AVA的血液量比流過微血管的血液還要多出1萬倍，因此只要讓手掌與腳底確實降溫，將可有效降低全身的體溫。

京都先端科學大學棒球社便參與了相關實驗。教練讓學生於訓練前用手掌握住一個具有1至2小時保冷效果的保冷劑後，才開始正式訓練。而在練習空檔，也時不時讓學生握著保冷劑。搭配補充水分等方法，有望能大幅降低學生在訓練過程中中暑的風險。

先端科學大學棒球社的教練梶田和宏表示，「這個方法能在短時間內簡單地讓學生降低體溫，非常棒。有這樣的防中暑方法也能讓學生專心於社團活動。」

平田耕造則提醒，雖然手握冰涼的物品可以迅速降低體溫，但是要注意不要長時間接觸太冰的東西。因為一旦AVA瞬間接觸太低溫的物品，因流過大量帶有熱量的血液而擴張的血管，就會迅速收縮，反而更難散熱。平田強調，通常只要將洗手台放滿自來水，並將雙手泡在裡面，就能有效降低體溫。

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