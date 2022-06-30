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女童一家墜海慘死！屍體「泡海水」29天全腐爛　解剖無法釐清死因

▲▼南韓10歲女童趙有娜一家三口前往莞島體驗1個月農村生活，然而至今卻斷絕聯繫、下落不明。（圖／翻攝自南韓警察廳安全Dream官網）

▲10歲女童趙有娜一家三口失聯29天，最後證實坐在車內陳屍海底。（圖／翻攝自南韓警察廳安全Dream官網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓光州10歲女童趙有娜（조유나，音譯）今年5月透過父母申請前往濟州島進行1個月的農村體驗學習，然而直到6月中旬卻未到校上課，經過29天的搜查後，警方終於在全羅南道莞島郡薪智面松谷港海底發現趙父的奧迪座車，打撈上岸後發現3具腐爛的遺體，不過解剖報告卻未能察明死因，各種跡象顯示死因恐怕不太單純。

警方昨（29）日在打撈上岸後的銀色奧迪座車發現3具嚴重腐爛的遺體，屍體的穿著、拖鞋等特徵與5月30日晚間松谷港碼頭附近拍攝到的監視器影像相符。

根據《韓聯社》、《News1》、《紐西斯通訊社》等韓媒報導，在警方將屍體移交給國立科學搜查研究院進行指紋等比對後，於29日晚間確認3具屍體確實為女童趙有娜一家三口，然而第1次驗屍報告時，解剖醫師在口頭意見上表示，雖然不排除溺死的可能性，但3具遺體的死因「不明」。

▲▼女童趙有娜一家三口陳屍在奧迪座車內，警方29日打撈車體上岸。（圖／達志影像）

▲女童趙有娜一家三口陳屍在奧迪座車內，屍體嚴重腐爛，警方29日打撈車體上岸。（圖／達志影像）

光州南部警察署今（30）日表示，未來將透過遺體內浮游生物檢測來釐清死亡的時間點，究竟女童一家三口是在座車墜海前就身亡、還是座車墜海後溺斃，同時將進行藥物毒物測試，以求釐清正確的死因。

由於屍體浸泡在海水的時間過長、且早已嚴重腐爛，因此難以歸咎出詳細的死因，至於3具遺體則無特別的外傷或疾病的痕跡，初步排除他殺可能。

這起備受南韓社會關注的人倫悲劇疑點重重，關於女童父母選擇帶著孩子以極端方式輕生的原因眾說紛紜，不僅無法初步斷定3具遺體的死因，就連一家三口搭乘的銀色奧迪座車也藏有疑點，包括打撈上岸後，警方發現排檔桿竟然停在「P」（停車檔）的位置，且駕駛座車門也沒有反鎖，這些疑點顯示出事故墜海的可能性。

警方對此表示，排檔桿因外力入侵而停留在P檔的可能性低。

銀色奧迪被打撈上岸後，警方見到完整的「陳屍」狀況，坐在駕駛座的父親趙某死前繫著安全帶，坐在後座的母親李某則揹著手提包，至於女童趙有娜則被母親揹在肩膀上穿鞋，怎麼看都不像決心驅車墜海赴死前的景象。

▲▼警方29日在全羅南道莞島郡薪智面松谷港打撈事故車，卻發現諸多疑點。（圖／達志影像）

▲警方29日在全羅南道莞島郡薪智面松谷港打撈事故車，卻發現諸多疑點。（圖／達志影像）

據悉，女童趙有娜就讀的學校曾派人前往一家三口的住處察看，卻發現信箱堆滿銀行的催繳帳單與法院文件，經過調查後發現趙姓夫婦卡債高達1億韓元，光是同間銀行的信用卡貸款便高達2000多萬韓元，女童父親趙某原本經營電腦相關販賣業，不過從去年停止營業以來便沒有額外收入，女童母親也相繼辭職。

親友則證實，趙姓夫婦曾投資虛擬貨幣LUNA，然而LUNA在今年5月短短一周內價值暴跌97%，使其產生巨大虧損。警方在調閱趙姓夫婦網路搜尋紀錄時，發現包含虛擬貨幣、LUNA、安眠藥、輕生、死亡的痛苦、莞島漲退潮、從防波堤墜海的衝擊力道等關鍵字。

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