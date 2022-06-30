西螺醬油名滿天下　「瑞春醬油」取得觀光工廠標章

▲瑞春醬油有限公司創立的「瑞春醬油觀光工廠」，6月順利通過觀光工廠評鑑標章。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

瑞春醬油有限公司創立的「瑞春醬油觀光工廠」本月順利通過觀光工廠評鑑標章，其在西螺鎮打造全國最大甕場，約2000多個陶土古甕，佔地約6000坪，在瑞春醬油觀光工廠內不僅可以看到瑞春一路走來的歷史痕跡，還完整呈現了醬油製程的生產線，從黑豆的蒸煮、製麴到下缸日曝、裝瓶、包裝等所有過程。

雲林縣長張麗善表示，觀光工廠主體為生產製造，現今透過工廠轉型發展觀光，企業能設立觀光工廠推出自我品牌，是對外宣傳最好的平台與媒介。上任後努力促進產業發展及品牌推廣，積極輔導企業轉型觀光工廠，於2021年輔導有意願轉型觀光工廠的瑞春醬油有限公司，2022年6月即接獲評鑑通過消息。

▲雲林縣政府建設處長李俊興前往瑞春醬油觀光工廠貼恭賀紅榜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

建設處處長李俊興表示，很開心代表縣長及縣府團隊致贈瑞春醬油有限公司恭賀紅榜，表達誌慶，這是縣府與企業共同努力的成果。除了恭喜企業，也感謝經濟部及評鑑委員肯定，雲林縣政府將持續加強行銷力道，積極向國內旅遊業者及媒體朋友介紹，吸引民眾目光，擦亮雲林縣觀光工廠品牌，持續為雲林縣產業、經濟及觀光共同努力。

▲瑞春醬油有限公司創立的「瑞春醬油觀光工廠」本月順利通過觀光工廠評鑑標章。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲瑞春醬油有限公司創立的「瑞春醬油觀光工廠」本月順利通過觀光工廠評鑑標章。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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