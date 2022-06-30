　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

西螺醬油名滿天下　「瑞春醬油」取得觀光工廠標章

▲瑞春醬油有限公司創立的「瑞春醬油觀光工廠」本月順利通過觀光工廠評鑑標章。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲瑞春醬油有限公司創立的「瑞春醬油觀光工廠」，6月順利通過觀光工廠評鑑標章。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

瑞春醬油有限公司創立的「瑞春醬油觀光工廠」本月順利通過觀光工廠評鑑標章，其在西螺鎮打造全國最大甕場，約2000多個陶土古甕，佔地約6000坪，在瑞春醬油觀光工廠內不僅可以看到瑞春一路走來的歷史痕跡，還完整呈現了醬油製程的生產線，從黑豆的蒸煮、製麴到下缸日曝、裝瓶、包裝等所有過程。

雲林縣長張麗善表示，觀光工廠主體為生產製造，現今透過工廠轉型發展觀光，企業能設立觀光工廠推出自我品牌，是對外宣傳最好的平台與媒介。上任後努力促進產業發展及品牌推廣，積極輔導企業轉型觀光工廠，於2021年輔導有意願轉型觀光工廠的瑞春醬油有限公司，2022年6月即接獲評鑑通過消息。

▲瑞春醬油有限公司創立的「瑞春醬油觀光工廠」本月順利通過觀光工廠評鑑標章。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府建設處長李俊興前往瑞春醬油觀光工廠貼恭賀紅榜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

建設處處長李俊興表示，很開心代表縣長及縣府團隊致贈瑞春醬油有限公司恭賀紅榜，表達誌慶，這是縣府與企業共同努力的成果。除了恭喜企業，也感謝經濟部及評鑑委員肯定，雲林縣政府將持續加強行銷力道，積極向國內旅遊業者及媒體朋友介紹，吸引民眾目光，擦亮雲林縣觀光工廠品牌，持續為雲林縣產業、經濟及觀光共同努力。

▲瑞春醬油有限公司創立的「瑞春醬油觀光工廠」本月順利通過觀光工廠評鑑標章。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲瑞春醬油有限公司創立的「瑞春醬油觀光工廠」本月順利通過觀光工廠評鑑標章。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲瑞春醬油有限公司創立的「瑞春醬油觀光工廠」本月順利通過觀光工廠評鑑標章。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲瑞春醬油有限公司創立的「瑞春醬油觀光工廠」本月順利通過觀光工廠評鑑標章。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►共存首波出遊潮　劍湖山世界不等了！祭出3折搶遊客

►號稱「地表最強」景觀餐廳！集結透明步道、高空鞦韆2大打卡精華

►CP值極高的五星牛肉湯在雲林！60元堆滿厚切嫩肉、脆甜腰只更便宜


 

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
6歲孫來不及長大！三重惡火2死悲傷招魂　堅強嬤身影惹鼻酸
快訊／雷雨彈開炸桃園、新竹　慎防劇烈降雨、淹水
抖音妹燒烤拍「蝦子外星人」　15秒危險片曝！網怒：支持提告
中華電信超優惠方案不藏了　HiNet 500M光纖大降價
粿粿登記結婚！　「手握新身分證」緊依偎老公
14遊客「自助餐吃空氣」餓壞　武陵農場歉：6300餐費全退
BA.4、BA.5已有本土？　羅一鈞：不敢說一定沒有「8~9
10歲女童一家墜海慘死！　屍體「泡海水」29天全腐爛
全國一致下降！羅一鈞：未來幾天維持3萬多例「週末有望2字頭」
快訊／MIS-C單日暴增8例！　7個月大男嬰沒確診就中
快訊／死亡+118！最年輕20多歲男　發病到死亡僅5天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「確診可領保險金」索個資及保證金　警踢爆詐騙伎倆

大硯建設捐贈雙艙消防車　林智堅：感謝提升消防員行車安全

積極偵辦查賄選　南檢：就是反賄選最有效宣導！

嘉義市大同國小推展閱讀教育　提升孩童閱讀量

嘉大音樂團隊獲青創補助　打造嘉義特色嘉年華週

西螺醬油名滿天下　「瑞春醬油」取得觀光工廠標章

竹山迎城隍文化季登場　信眾參加遶境需打滿3劑疫苗

工作疲勞天氣炎熱女騎士上班途中倒路邊　屏東暖警及時協助送醫

「富商男友」要她匯4.7萬　警：「見面費、保證金」就是詐騙

艾草有益治療巴金森！　國際第一醫學期刋登載慈院研究成果

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

新竹惡火輪胎行拆除變平地　陳爸回傷心地道別背影催淚

3隻小貓「密謀犯案」推重物 淡定探頭看奴才：怎麼沒事

「確診可領保險金」索個資及保證金　警踢爆詐騙伎倆

大硯建設捐贈雙艙消防車　林智堅：感謝提升消防員行車安全

積極偵辦查賄選　南檢：就是反賄選最有效宣導！

嘉義市大同國小推展閱讀教育　提升孩童閱讀量

嘉大音樂團隊獲青創補助　打造嘉義特色嘉年華週

西螺醬油名滿天下　「瑞春醬油」取得觀光工廠標章

竹山迎城隍文化季登場　信眾參加遶境需打滿3劑疫苗

工作疲勞天氣炎熱女騎士上班途中倒路邊　屏東暖警及時協助送醫

「富商男友」要她匯4.7萬　警：「見面費、保證金」就是詐騙

艾草有益治療巴金森！　國際第一醫學期刋登載慈院研究成果

超商買咖啡「杯蓋不見了」　他見1物狂讚：不怕倒！網兩派戰翻

「⼿」護防疫最前線　統領PLUS傳愛為醫護

抗通膨！台灣大起薪調漲7%召人才　年薪達18個月

柯志恩反擊陳其邁「遠來是客」　出招拚在野大聯盟：下架民進黨

作業寫不完！「超派貓靠墊」監督也無效　網笑：無法抵擋的誘惑

人夫揪小三COS皇帝貴妃　樂園臉書「幫曬恩愛」成偷腥鐵證

砂石車撞倒10米路樹　瞬間「擊落」2騎士...驚險畫面曝光

陳其邁、陳吉仲同台東森農場賣龍虎斑　王令麟加碼5000尾搶光

鴻海獲《機構投資者》頒發亞洲最佳管理團隊　囊括五項大獎！

藥華藥股價飆「大股東水漲船高」　宏亞手中持股曝光

地方熱門新聞

澎湖透天厝遭「雷電貫穿」！天花板炸出凹洞

向前同事追債　遭惡男友撂人毆傷

南投民宅疑遭閃電暴擊起火！鐵窗竄火舌

李海碩接任葳格國際學校總校長　

築夢森居劉朝維獲國家環境教育獎

藍營徵召呂玉玲之子陳韋曄　參選市議員

狠心砸殺滷肉飯2寶爸　4嫌遭聲押禁見

桃園市小農手匠發展協會基地　慶開幕

嘉義縣暑假加強求職防詐騙宣導

南警二分局3警師榮退

桃園市小農手匠發展協會基地　慶開幕

女騎士上班遇炎熱天氣暈眩路倒　屏東警及時協助送醫

澎湖自撞他拒不下車　警方搜索出一包

護防疫最前線　統領廣場PLUS傳愛為醫護

更多熱門

相關新聞

全台最小中油直營站　沒有火炬商標卻有滿滿人情味

全台最小中油直營站　沒有火炬商標卻有滿滿人情味

雲林四湖鄉有個超小加油站，站內僅設1台加油機提供95與92汽油，人員編制則是1名站長與1名員工，堪稱全台「最小中油直營站」。「台灣中油三條崙站」位於四湖鄉海清路，前往加油的車輛，平均單日不會超過200輛，是原本評估裁撤的迷你站，但考量當地老年人口眾多，中油決定保留來服務地方長者。

雲林雙匪飛車搶劫　到宮廟「釣香油錢」

雲林雙匪飛車搶劫　到宮廟「釣香油錢」

火葬場外3連撞！聯結車側翻砂石洩滿地

火葬場外3連撞！聯結車側翻砂石洩滿地

警員太陽下賣力踩電動腳踏車　超暖原因曝光

警員太陽下賣力踩電動腳踏車　超暖原因曝光

雲林＋1107疫情漸緩　盛行率9.66%已過高原期

雲林＋1107疫情漸緩　盛行率9.66%已過高原期

關鍵字：

雲林西螺瑞春醬油觀光工廠

讀者迴響

熱門新聞

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

幫「別的女人」洗澡惹怒女友　全場挺他！

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

一中街狂頂讓「人潮跑到這裡」！網：傻了才去逛

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

離婚被前婆家無視　孫考上台大秒變臉

桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

更多

最夯影音

更多
飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」
汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面