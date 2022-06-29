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斗六警員頂大太陽賣力踩電動腳踏車　超暖原因曝光

▲斗六80多歲婦人從斗南迷路騎到斗六長安里，警員賣力將阿嬤的電動腳踏車踩回派出所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六80多歲婦人從斗南迷路騎到斗六長安里，警員賣力將阿嬤的電動腳踏車踩回派出所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市竟出現警員在大太陽下踩著電動腳踏車回到警所，原來是為了一名80多歲的迷途阿嬤。斗六警分局長安派出所警員徐志勝接獲民眾通報，老阿嬤向路人詢問往斗南的路，據該地遠達10公里，疑似是走失老人，警員前往將老婦人先接回派出所，未料電動車恰好沒電，警員便用雙腳，賣力把電動車騎回派出所。

長安派出所警員徐志勝趕往現場，詢問阿嬤名字時，阿嬤因為擔心被兒子知道迷路會生氣，一度僵持不願意告知，但當時正值中午，炎熱高溫警員擔心阿嬤安危，先請派出所同仁開巡邏車來將阿嬤帶返所休息，自己則將阿嬤的電動腳踏車騎回所裡，結果因電動腳踏車的電量已經所剩無幾，徐員在電動腳踏車沒電後，只能以人力方式踩著踏板慢慢將電動車踏回派出所。

警員拿礦泉水給阿嬤補充水分之外，也詢問阿嬤是否會肚子餓，記不記得自己的名字和年籍，一開始阿嬤只說自己27年次，大家都叫她阿雲，在員警耐心引導及詢問之下才想起自家地址，最後警員順利和阿嬤的兒子聯繫上，由阿嬤的兒子來將阿嬤帶返家，阿嬤家屬對於警員的花費體力與耐心熱心協助頻頻道謝。

斗六警分局呼籲，民眾家中如有年邁長輩或患有失智的家人，可向本縣各鄉鎮市公所申請智慧定位設備，降低走失風險；如有不慎走失情事亦勿恐慌，可至當地派出所就近報請協尋。每一個失蹤人口家屬，都希望自己家人能回到家，而每一位警察將全力幫家屬圓夢，為失蹤人口找到回家的路。

▲斗六80多歲婦人從斗南迷路騎到斗六長安里，警員賣力將阿嬤的電動腳踏車踩回派出所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員順利和阿嬤的兒子聯繫上，由阿嬤的兒子來將阿嬤帶返家，阿嬤家屬對於警員的花費體力與耐心熱心協助頻頻道謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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