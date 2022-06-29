火葬場外驚悚片！聯結車閃黑車撞斷路燈衝逆向　波及機車釀2傷

記者蔡佩旻／雲林報導

台一線雲林虎尾鎮惠來火葬場外29日下午發生一起聯結車與禮儀公司車輛擦撞車禍，導致連結車翻覆、車斗內大量砂石灑滿車道，碰撞力道猛烈，波及對向行進間自小客車與機車道旁停等的一名騎士，造成2人輕傷送醫，警方正進一步釐清車禍發生原因。

▲虎尾鎮惠來火葬場外發生一起聯結車與禮儀公司車輛擦撞車禍，導致連結車翻覆、車斗內大量砂石灑滿車道，路燈整根撞倒路中。（圖／民眾提供）

今日下午約15時11分，一輛黑色禮儀公司車輛從火葬場駛出，疑似未確認來車便衝過2個車道欲左轉，才甫開至內側車道，左側即遭到直行載滿沙石的連結車閃避不及擦撞，聯結車為閃避黑車，方向盤緊急向左轉，撞倒路燈衝至對向車道並翻覆，頓時砂石灑滿地，當時對向路口一名68歲鄭姓機車騎士正在停等，遭到波及，機車被掃進水溝所幸騎士僅受輕傷。

▲虎尾鎮惠來火葬場外發生一起聯結車與禮儀公司車輛擦撞車禍，導致連結車翻覆、車斗內大量砂石灑滿車道，路燈整根撞倒路中。（圖／民眾提供）

黑色禮儀社車輛遭撞後失速持續向前滑行，於隔一路口撞上對向另輛自小客車，該車駕駛將行車紀錄器放至網路上釐清車禍事故原因，可見當時碰撞力道猛烈，砂石車瞬間從對向衝，撞斷路燈並翻覆後才停止滑行。





▲黑色禮儀公司車輛滑行再擦撞白色自小客車。（圖／民眾提供）

警方調查指出，黃姓女子（25歲）駕駛黑色車輛由公墓出口穿越道路欲左轉北上車道，遭林姓男子（33歲）駕駛砂石聯結車閃避不及擦撞，黃女所駕駛之持續滑行，擦撞北上行向之鄧姓男子（37歲）所駕駛白色自小客車。砂石車於對向車道翻覆後另擦撞路旁機車騎士鄭姓騎士，幸騎士僅擦挫傷，酒測值均為零。

警方呼籲，駕駛人雨天路滑減速慢行，穿越車道要注意左右有無來車，以策安全。

▲黑色禮儀公司車輛滑行再擦撞白色自小客車。（圖／民眾提供）

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