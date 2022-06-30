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全台最小中油直營加油站　沒有火炬商標...卻充滿濃濃人情味

▲堪稱全台最小中油直營站，僅供周一、三、五加油。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲堪稱全台最小中油直營站，提供汽車與機車95與92汽油，但只有周一、三、五營業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林四湖鄉有個超小加油站，站內僅設1台加油機提供95與92汽油，人員編制則是1名站長與1名員工，堪稱全台「最小中油直營站」。「台灣中油三條崙站」位於四湖鄉海清路，前往加油的車輛，平均單日不會超過200輛，是原本評估要裁撤的迷你站，但考量當地老年人口眾多，中油決定保留來服務地方長者。

中油直營三條崙加油站，座落漁港外的1處角落，因為只用鐵皮搭成屋頂，也沒有設立常見的火炬商標看板，因地處偏遠再加上外觀相當不明顯，大多都是當地民眾才會前往該站加油，近期因苗栗最小的臨設加油站曝光，引起網友相約要到「全台最小的中油加油站」打卡，讓這個最小直營站再度引起關注。

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▲堪稱全台最小中油直營站，僅供周一、三、五加油。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中油直營三條崙加油站腹地狹小，加完油的汽車要出站還得先倒退。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

加油站站長劉威佐表示，早年三條崙漁港船務興盛，往來人潮眾多，台灣中油公司於1969年左右於此設立加油站，供應一般汽柴油與甲種漁船油，但隨著漁港人潮減少、漁村人口外流，來到加油站消費的人車數逐漸減少，公司曾一度考慮裁撤，但來此加油的都是當地的老熟客，為考量服務在地長輩，公司決定持續營運。

站長劉威佐說，距離該站最近的是7、8公里外的四湖加油站，次者為距離10.8公里的台西加油站，對於附近長者來說，若此加油站裁撤要移動到他處加油負擔頗大，考量營運成本，三條崙加油站只在星期一、三、五營業，營業時間也比較短，從上午8點至下午4點，便以服務大於營收目的來繼續營運。

平均單日加油的機車約100至150台、汽車不到20輛，且腹地狹小，汽車進站加油後還要倒車才能離開，加油站雖不大，旁邊的辦公室內仍設有廁所，來此打卡的遊客表示，這裏距離西濱快速道路僅2公里，若沒有導航根本不知道有加油站，網路上已有不少人相約要到「全台最小的中油加油站」打卡紀錄。

▲堪稱全台最小中油直營站，僅供周一、三、五加油。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中油直營三條崙加油站5.7公里外有一處箔仔寮加油站但僅供應甲種漁船油，最近的也還要到7.8公里距離的四湖站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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