鼓勵協助租客！房客申請補貼　房東綜所稅、房屋稅、地價稅都減免

▲行政院長蘇貞昌30日率部會首長舉辦「300億元中央擴大租金補貼專案計畫啟動儀式」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院拍板「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，將在7月1日正式上路，符合資格的申請者，最快在10月3日就可以領到補貼。為鼓勵房東共同協助租屋家戶，內政部長徐國勇說，房客補貼申請通過，並經地方政府認定後，房東將自動成為公益出租人，可享有租金所得免稅額每月1.5萬元、房屋稅與地價稅稅率皆比照自用住宅稅率等租稅優惠。

此外，過去房東也擔心房客遷離後未將戶籍遷出，內政部此次也修改規定，於6月13日啟動線上申請戶籍遷出，請房東無須擔憂。

徐國勇強調，為使國人享有優質且能負擔的居住環境，內政部將持續推動社宅興建、公益出租人、包租代管及房東稅賦減免等配套措施，穩健落實居住正義。

根據專案的規劃，房屋所有權人出租給符合租金補貼申請資格者，即具有「公益出租人」的身分，享有稅賦優惠。房屋稅部分，同自住住家用稅率1.2％；地價稅部分，適用稅率2‰；綜合所得稅部分，承租人若享有租金補貼，房屋所有權人（且需為出租人）於申報綜合所得稅時，享有每屋每月租金收入最高1萬5000元的免稅額。