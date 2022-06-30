全台5單位通緝！男逃花蓮1年落網　搜出3級毒品「美得眠」20顆

▲江姓通緝犯在租屋住處遭警方查緝到案。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

江姓男子因涉及毒品與詐欺案件遭通緝，自去年5月起逃亡藏匿，花蓮吉安警分局28日依據可靠情資，由北昌派出所員警前往市區1間公寓2樓將江男逮捕，並起獲3級毒品美得眠20顆，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦，並持續追查毒品來源。

警方表示，年約36歲的江男目前無業，在許多縣市涉及毒品與詐欺案件，分別遭花蓮地檢、台中地院、士林地檢、台北地院、台中地檢等司法單位發布通緝，江男為躲避警方查緝，從而四處租屋躲藏，28日晚間11時許，警方掌握男子在花蓮的落腳處後，立即前往查緝。

▲警方在住處搜出毒品美得眠20顆。

員警在1間出租套房中發現江男，在核對身分的過程中，江男一度謊報意圖矇騙過關，沒想到眼尖的員警看到他的證件就在一旁，男子當下自知東窗事發、法網難逃，只好舉起雙手乖乖就逮，接著警方在他的皮包中發現20顆3級毒品美得眠，依法查扣。

▲男子歸案並依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

查獲的3級毒品美得眠屬於一種安眠藥，其成份與FM2相同，不當濫用除了會造成心理上之依賴性外，極易產生注意力無法集中、神智混亂、言行障礙、反射運動能力下降、記憶力減退等症狀，急性中毒更會因中樞神經極度抑制，導致吸呼、血壓、脈博不正常、意識不清。

吉安警分局表示，今年暑期青春專案以「防制少年接觸新興毒品」、「防制少年參與詐欺集團或擔任車手」、「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布」、「防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博」、「少年深夜留連不當場所等偏差行為」為5大主軸，警方將持續加強宣導、打擊不法，保護青少年。