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300億租金補貼4年期計畫　徐國勇：重大長期政策非為選舉

記者陳家祥／台北報導

行政院推動「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」30日正式啟動，內政部長徐國勇表示，本案行政院已核定為4年計畫，中央每年將編列300億預算，照顧50萬戶租屋族，將於7月1日至8月31日，採線上受理申請，9月完成核定，並於10月由中央統一撥款至申請者帳戶，提醒民眾務必留意申請時間。

▲▼行政院長蘇貞昌30日率部會首長舉辦「300億元中央擴大租金補貼專案計畫啟動儀式」。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長蘇貞昌30日率部會首長舉辦「300億元中央擴大租金補貼專案計畫啟動儀式」。（圖／記者陳家祥攝）

徐國勇說明，本專案有「戶數擴大」、「金額加碼」、「資格放寬」及「申請簡便」等4大亮點，為減輕更多家庭的生活負擔，總經費從現行57億元提高至300億元，租金補貼戶數也從目前12萬戶，大規模提升至50萬戶。

另外，對於初入社會35歲以下青年、2年內新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家庭，補貼金額也將加碼至少1.2倍至1.8倍以上。

徐國勇指出，本專案將所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍，以雙北租屋族為例，台北市每人每月平均所得標準放寬為5萬6046元，新北市則放寬為4萬7400元，且申請租金補貼房客不須設籍於租屋處，也無須徵求房東同意，只要檢附有效租約及存摺影本，即可提出申請。

此外，內政部也與財政部、衛福部展開跨部會合作，經由系統勾稽方式，主動找出未申請租金補貼的經濟弱勢戶，透過村里長主動協助其完成申請；同時針對已申請過的舊戶，經其同意後，由系統直接帶入資料，簡化申請程序，以強化對弱勢家庭的關懷與照顧。

徐國勇表示，有人會說為了選舉推出來，「不是，這是國家重大長期政策，為了照顧國人」。這次政策還有一個亮點，以前很多社會福利政策是要老百姓自己申請，可是有些人不懂怎麼申請或是面子問題等，現在政府化被動為主動，這次都是主動出擊，跟內政部合作把資料勾稽出來，符合資格者讓他們來申請，只要他們同意就馬上同意；曾經申請過的也主動，不必急，政府都幫你做好了。

徐國勇說，也特別感謝教育部跟蘇院長，我們也想到年輕學子，也許他家在屏東，已經有申請補貼，但是他來台北讀書還是要租房子、住宿舍，兩邊都可以申請，這是對年輕人很重要的，能幫助他好好學習，實現社會正義。這幾個亮點提出來，一起來幫助年輕人幫助弱勢家庭。

▲▼300億元中央擴大租金補貼專案。（圖／行政院提供）

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