將拜會內政部談大巨蛋　柯文哲向花敬群喊話：別為政黨犧牲國家利益

▲台北市長柯文哲出席「東湖綠屋頂植人培訓所」分享會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

原訂10月試營運的大巨蛋因審查作業確定跳票，使台北市長柯文哲再度與內政部次長花敬群隔空對槓，北市府更有意派府級長官親自拜會內政部，而北市府府級長官包括柯文哲本人。柯文哲30日再度向花敬群喊話，要謹守政治原則，不要以少數人利益犧牲多數人利益，別為了政黨利益犧牲國家利益。

柯文哲30日上午出席「東湖綠屋頂植人培訓所」分享會，會前被問到是否要為大巨蛋率團到內政部開會，柯文哲表示，北市府有送公文過去，並希望把問題解決，所以願意去內政部看看如何將問題解決。

媒體追問，有無想和花敬群說的話？柯文哲指出，要謹守政治原則，不要以少數人利益犧牲多數人利益，不應以短期利益犧牲長期利益，最重要的是「別為了政黨利益犧牲國家利益」。

至於是否認為民進黨「卡蛋」使柯文哲政績「跛腳」？柯文哲強調，自己絕對不會將大巨蛋當成政績，「我是來善後的！」自己就任時大巨蛋已經在蓋，而且就是「奇奇怪怪」的，不過有本事就把它拆掉、沒本事就弄到可以用，且不只有大巨蛋問題，還包括大彎北段、社子島得一起解決。

針對柯文哲計畫率市府團隊親自拜會內政部，台北市政府會後說明，目前正由雙方幕僚安排作業中，待確定相關細節後即正式通知，盼藉由面對面溝通，務實解決大彎北段及大巨蛋問題。