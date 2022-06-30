快訊／300億租屋補貼「申請5步驟曝光」　舊補助戶政府會主動通知

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌30日宣布啟動「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，並於7/1上路。內政部次長花敬群指出此次補貼，若為新申請戶，只須上網用5步驟即可完成；至於過去12.3萬補貼戶，政府會主動寄發通知單，詢問是否轉軌新方案。

花敬群30日上午說明「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」規劃。花敬群指出該計畫分為4大部分，第一、戶數擴大：12萬戶擴張到50萬戶；第二、金額加碼：預算從57億增加到300億，租金補貼1.2到1.8倍以上的加碼；第三、放寬資格：過去申請資格是最低生活標準2.5倍，這次擴大到3倍，例如在台北市家庭平均每人收戶5.6萬、新北市家庭平均每人收戶4.7萬以下，且無自有住宅，都可以申請。

第四部份是申請簡便。花敬群說，此補助完全線上申請，新申請戶只需用五個步驟：上網填身分證、輸入識別碼；第二、填寫姓名等基本資料；第三、上傳租約跟存摺封面照片；第四、核對資料；第五、完成申請。

▲「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」申請步驟。（圖／行政院提供，下同）

花敬群也指出，針對社會中低收入戶，這次直接製表，從區、村里角度，直接拜會協助申請，是政府主動出擊，讓弱勢家戶得到協助。

而對於過去12.3萬戶，花敬群表示，這次更簡便，政府會直接發函通知，告知在新的補貼標準下，他可以獲得多少租金補貼，並請問同不同意直接轉軌申請，只要同意，政府就直接幫助申請，不用進行線上申請。

花敬群進一步說，其實政府已經完成12.3萬戶資料的再次確認，會主動再寄發通知，在新的標準底下，他符合申請的類別與可以補貼的金額，請他們確認是否認同、接受直接轉新的租金補貼方案，只要確認同意，原則上就完成申請。

花敬群提醒，這12.3萬戶可以不用急著上網申請，政府會用最有效率方式協助。