300億租金補貼最快10月領到錢　資格大放寬月薪5.6萬也能申請

記者陳家祥／台北報導

為了減輕租屋族的負擔，行政院再3月底拍板「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，該傳案將在7月1日正式上路，符合資格的申請者，最快在10月3日就可以領到補貼。行政院長蘇貞昌說，這次資格大大放寬，一個人月薪5萬多也可以參加租金，且房東也雙贏。

蘇貞昌表示，300億租金補貼明天就要開始實施，這是重大政策，原因是金額最龐大，300億；第二，資格最寬，很多人符合，每個月薪水5萬6千多都可以申請，過去薪水5萬多好像就算好收入，但現在台北市一個人月薪5萬多也可以參加租金補貼，「以前都是看別人好康，現在有了，整個家庭譬如一家3口都是5.6萬以下，16萬多都還可以申請」。

接著蘇貞昌說，第三，以前他家在屏東租房子，來台北讀書也租房子，只能有一邊補助，現在都可以；新婚的，小孩越多補助越多，單身也有補助，所以資格最寬。從原來12萬戶增加到現在的50萬戶。

第四，政府幫你整個弄好。第五，房東也雙贏，只要參加租金補貼計畫，連房東3個睡，所得稅免、房屋稅跟地價稅減稅，過去房東也許有人會排斥，現在真的可以大大享受雙贏政策。

蘇貞昌說，內政部、財政部、教育部包括住都中心很不簡單，馬上都做好，明天開始申請，10月3日直接入帳，剛好也是聯合國人居日，直接撥款到申請符合者的帳戶，每個月都可以發，請大家好好知道，政府把經濟成果直接分享。

徐國勇指出，本專案將所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍，以雙北租屋族為例，台北市每人每月平均所得標準放寬為5萬6046元，新北市則放寬為4萬7400元，且申請租金補貼房客不須設籍於租屋處，也無須徵求房東同意，只要檢附有效租約及存摺影本，即可提出申請。

▲行政院長蘇貞昌30日率部會首長舉辦「300億元中央擴大租金補貼專案計畫啟動儀式」。（圖／記者陳家祥攝）