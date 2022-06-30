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首批Novavax今抵台　李秉穎憂1族群「問題較大」：盡快審查

記者張乃文／台北報導

台灣透過COVAX機制獲配的首批Novavax疫苗50.4萬劑，由華航CI-74班機自荷蘭阿姆斯特丹載運，今天上午抵達桃園國際機場。不過，對於Novavax的使用，目前國內食藥署僅通過18歲以上可施打，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎也呼籲，青少年施打的審查工作可盡速。

▲▼Novavax。（圖／路透）

▲首批Novavax今早運抵台灣。（圖／路透）

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首支蛋白疫苗Novavax於今日正式抵達台灣。李秉穎指出，這支疫苗目前通過18歲以上可施打，但他個人還是希望在青少年部分可盡快決定。醫師表示，主要是青少年的問題較大，主要是擔心mRNA疫苗副作用，可能有嚴重頭痛或心肌炎等，因此有人正在等待蛋白疫苗，加上18歲以上族群也都差不多接種完成。

因此李秉穎呼籲，食藥署及Novavax疫苗廠的資料能盡速送達，並盡快審查，未來18歲以下的青少年也還是有希望可以打到這支疫苗。且若第一劑施打後出現嚴重不良反應者，建議第二、第三劑接種蛋白疫苗較為安全。

同時李秉穎也補充，過去新冠疫苗以2劑為基礎劑，但對於變異病毒「應該3劑才是基礎劑」，所謂基礎加強劑的第三劑是確保對Omicron有很好的保護效果。

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