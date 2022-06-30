陳時中選北市「下不下來都被罵」！李秉穎：醫師當首長有2優勢

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊被視為年底選戰三腳督。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者張乃文／台北報導

衛福部長陳時中是否代表民進黨參選台北市長成為外界關注焦點，但他始終未鬆口未來動向。而衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎今（30）被問及陳時中選舉情況，直言陳時中最近一直有麻煩，「下來被罵、不下來也被罵。」但同時也列舉，醫藥界人士擔任首都市長的幾項優勢。

李秉穎在資深媒體人周玉蔻的廣播節目上被問到陳時中未來動向。他表示，陳時中最近一直有麻煩，「下來被罵、不下來也被罵。」而前交通部長林佳龍也有意角逐代表綠營參選北市首長之位，近期更是動作頻頻，還說「陳時中仇恨值高。」李秉穎則緩頰，「當你處在行政層面時，一定有仇恨值」，如果不做事，就不會有人恨你，因為當你更改某項規定時，就會有一半的人喜歡你、另一半的人討厭你。

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周玉蔻追問，若陳時中要選台北市長，以醫學界的人而言，當首都市長會有哪些優勢或弱勢？李秉穎起初表示「太困難，我又沒在政治上。」接著又說，醫藥界來擔任行政首長，至少醫師在以前聯考的成績較好「邏輯推論也可能較好」，但這不是絕對。

李秉穎指出，「我覺得醫師就是蠻封閉」，因為比較單純，接觸的人事物可能僅是病人、護理師或其他同儕。他猜測說不定可能會比較不適應政治環境，像是議會質詢對他而言壓力或許會較大，不過每個人個性不同，或許有些人還是會非常適應也說不定。

至於陳時中若真的參選，未來是否會考慮幫忙站台？李秉穎僅說「沒考慮過，也沒必要性。」但他也直言，「任何人找我都會考慮。」周玉蔻追問，「北市副市長黃珊珊也會考慮嗎？」李秉穎急忙回應「那我們要討論一下理念，要站台總是要同意人家理念」；而立委蔣萬安的部分，他則稱「理念應該也不錯吧，有很好的地方，每個人不會有完全不好的。」