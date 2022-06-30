快訊／芙蓉颱風生成！雙颱效應機率曝　明起水氣影響台灣

記者李姿慧／台北報導

根據日本氣象廳資料顯示，位於台灣南海海域的熱帶性低氣壓稍早已生成為今年第3號颱風「芙蓉」，預測路徑未來將往海南島到廣東雷州半島前進，距離台灣較遠無直接影響，但颱風將低壓帶帶往台灣，明天週五水氣增影響全台有雨。另菲律賓東方海面擾動也有機會成第4號颱風「艾利」。

氣象局今上午9時許發布颱風生成訊息，氣象局表示，原位於中西沙島海面之熱帶性低氣壓，於今(6/30)上午8時發展為第03號颱風芙蓉(國際命名：CHABA)，未來將朝北轉向西北，進入中國華南沿岸，暫對台灣無影響。

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▲今年第3號颱風「芙蓉」生成，圖為路徑潛勢預報。（圖／氣象局提供）

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書上表示，芙蓉颱風是今年進入颱風季的第一個颱風，好消息是對台灣沒有直接威脅，將往廣東到海南附近，主體結構雖不影響台灣，但外圍的水氣及大低壓帶延伸整個南海到巴士海峽，仍有間接影響，天氣會略不穩定。

另外一個低壓擾動在菲律賓東方海面，未來幾天有逐漸發展成為熱帶性低氣壓或颱風的趨勢，不過盤整仍需一段時間，將往北到北北西前進，往琉球群島方向移動，對台灣還沒有直接的威脅性，若發展成為今年第4號颱風將沿著高壓環流往北，並不是直接往台灣附近的趨勢。

▲「芙蓉」颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰文指出，最新(30日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「芙蓉」今將形成，朝廣東前進。最新歐洲(ECMWF)及美國(GEFS)系集模式皆顯示，菲律賓東方「熱帶擾動」發展中；朝琉球海面前進。台灣受到直接侵襲的機率雖低，且以兩者間的距離，並不致有「藤原效應」(雙颱效應)，但彼此間水氣輻合的作用，對台灣天氣具關鍵性影響，將帶來4、5天很不穩定的天氣。

▲今年第3號颱風「芙蓉」生成，圖為暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局提供）

氣象局預報員林定宜受訪時則表示，芙蓉颱風生成路徑往海南島、廣東雷州半島前進，不會影響台灣；但仍會帶來一些水氣，明天(7/1)過後到7/6一週台灣都在低壓帶，南部雨勢最明顯，南部和東南部短暫陣雨、雷陣雨機率大，也有局部大雨發生機率，雨勢會往北遞減，南部和東南部雨勢最大，接著是中部、東北部和北部。

氣象局表示，菲律賓海面擾動低氣壓慢慢發展成熱帶低氣壓，若發展成颱，也不會影響到台灣，路徑將往琉球海面前進。

▲太平洋地區熱帶性低氣壓今生成颱風。（圖／氣象局提供）