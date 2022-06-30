本土回升卡4萬「預期內」！李秉穎曝1情況：入境嚴管不太對

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心29日公布新增4萬2112例本土個案，且近2天都破4萬例，看似病例數回升。不過指揮中心仍表示，相較於上週，疫情有穩定下降趨勢。而台大醫院小兒科醫師李秉穎認為，是已經過了高原期，但還是有變數，案例數的增長也在他的預期內，因為台灣的疫情一定會下降的較慢。

對於本土病例數再度出現4萬多例，李秉穎今（30）早接受資深媒體人周玉蔻專訪時指出，前幾天的數字有緩慢下降，也表示已經過了高原期，不過這之中仍可能有變數，會出現高高低低的起伏。因此，醫師強調，要以長遠來看，一至二週的數據觀察較為精準。

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李秉穎說，其他國家也有出現疫情曲線處在高原期數月的狀況，加上現在還有BA.4、BA.5變異株殺出，是否會影響到下降趨勢或讓台灣高原期拖久一些，都還要觀察。至於昨日的病例數增加，醫師直言「本來就在我預期中」，因為台灣疫情曲線不會降太快。

另外，何時可全部解封？李秉穎提到，解封跟疫情趨緩不一定完全平行，尤其是「出國禁令」的解除。醫師認為，「不一定要等到完全沒疫情才解」，即便有疫情時，還是要考慮國內跟出國回來的傳染病毒機會，有無很大差異。

李秉穎說明，假設本土疫情與國外差不多，甚至比國外還嚴重，「嚴格的入境管制就不是很對」也不需要太限制；反之，本土沒有疫情、國外疫情嚴峻，此時會擔心境外病毒傳入，在入境規定上也要較嚴格。不過，解封是會慢慢執行，醫師解釋，不會一下子全解，內容也有許多不同，包括戴口罩等，入境限制也僅是其中一項。