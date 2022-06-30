喊被柯文哲封鎖　孟買春秋再批可恥：拿公家薪水箝制民眾發言權

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

前路透社記者經營的臉書粉專「孟買春秋」，日前發文稱帳號遭台北市長柯文哲臉書粉專封鎖。不過，柯文哲接受媒體訪問時卻反問，「孟買春秋是誰？」對此，「孟買春秋」30日透過臉書發文批評，負責經營柯文哲官方粉專的台北市政府發言人陳智菡是「錦衣衛」，拿公家薪水箝制民眾發言權，十分可恥。

「孟買春秋」表示，不少人說其他政治人物封鎖民眾，故柯文哲封鎖自己是他的權利，但這是錯誤的，因為自己並沒有做出網路留言不容許的行為，柯文哲看見不喜歡的論述就封鎖，完全沒有道理。

「孟買春秋」指出，儘管柯文哲表示他根本不知道「孟買春秋」是誰，但柯文哲的「錦衣衛」陳智菡負責篩選可以發言歌頌柯文哲的人，「他的錦衣衛拿著公家薪水箝制他人發言，然後還追殺對民眾污衊抹黑，十分可恥」。

「孟買春秋」質疑，如果柯文哲私人臉書賬號封鎖自己，她不能有怨言，但柯文哲的市長臉書並非私人所有，難道陳智菡不喜歡自己，就能封鎖人？

「孟買春秋」表示，政治人物粉專拿公費，也有專人經營，不該封鎖任何民眾的留言，這應是最基本的。她直言，柯文哲永遠無法擔任任何大任的千萬個原因，雞腸鳥肚是其中之一。

「孟買春秋」強調，她對柯文哲施政的評論通常佐以新聞資料，但因為不是正面歌頌，在錦衣衛眼中就叫做對市長的個人攻擊。然而，柯文哲支持者在留言中對她個人、性別、外貌年齡等不堪入目的人身攻擊，卻不見錦衣衛出面制止。

「孟買春秋」批評，拿著政府薪水的陳智菡竟當起柯文哲的網路警察，箝制民眾的發言權，一定要譴責這種獨裁破壞民主的行為。