臉書粉專封鎖「孟買春秋」遭轟一言堂　柯文哲：她是誰？

記者陳家祥／台北報導

前路透社記者喬伊斯（Joyce）常以臉書粉專「孟買春秋」針貶台灣時事，她昨發文稱帳號遭台北市長柯文哲的臉書粉專封鎖，質疑柯喊要選總統，卻毫無言論自由。對此，柯文哲29日受訪被問及此事時僅說，「孟買春秋是誰？」

▲民眾黨主席柯文哲出席2022地方選舉共同政見記者會。（圖／記者林敬旻攝）



喬伊斯28日在「孟買春秋」表示該粉專被柯文哲封鎖，且另開帳號「春秋孟買」也立刻被封鎖。為此，喬伊斯也多番砲轟，「封鎖人的首都市長，叫人總統要選他？我的留言向來只有事實沒有謾罵，我的言論自由在哪裡？」「連被討厭的勇氣也沒有的廢物」、「我指出柯文哲的種種謬誤，他從來不回應，最後用封鎖我來阻止我，他是什麼鴕鳥？」「想當總統禁不起別人提出疑問？沒得反駁就封鎖？去看看蔡英文臉書吧，誰給媽寶的勇氣讓他以為他可以當總統」。

喬伊斯在2021年7月9日就被中廣董事長趙少康透過臉書指控經營親綠粉專，平均每日發26篇文，且與前路透總編輯的丈夫史密斯（Phil Smith）皆為「思想坦克」長期的寫手；史密斯長期撰文護航總統蔡英文、衛福部長陳時中，而喬伊斯則撰文攻擊柯文哲、新北市長侯友宜。趙少康也說，台灣智庫是由民進黨「正國會」出資成立，現任董事長是總統府資政吳榮義，旗下的「思想坦克」，收納這些御用寫手的文章，再推播成新聞，再度展現綠營一條龍式的媒體操作。

喬伊斯今年5月27日接受名嘴周玉蔻專訪時被問到上述趙少康貼文，她表示，自己挺喜歡跟人筆戰，最近一兩個月才很密集到民眾黨那邊留言，「因為我真的覺得受不了」，對於趙少康作圖，她覺得非常離譜。

喬伊斯坦言，她老早就是柯黑，一天可以寫100篇文章，這種（趙少康）攻擊對她來講沒有不舒服，只是覺得，「為什麼你們會覺得說，好像一個支持民進黨，對我來講，我是支持，不能說支持民進黨，我支持現在的政府，我自己認為它做得很好，當然也有不好的地方」，但不能這樣就說她是側翼。