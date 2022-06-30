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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「2024總統史上最辛苦」　他揭台灣未來3大危機

立法院第九屆第2會期司法及法治委員會會議,郭正亮（圖／記者李鍾泉攝）

▲前立委郭正亮。（資料照／記者李鍾泉攝）

記者蔡佩珈／台北報導

總統蔡英文任期將在2024年屆滿，副總統賴清德、新北市長侯友宜與台北市長柯文哲被視為可能投入總統選舉的熱門人選。前立委郭正亮28日在臉書粉專《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中直言，2024年總統任內將面臨3大危機，是台灣有史以來最辛苦的總統。

經濟部日前召開電價審議委員會決議，高壓及特高壓用電大戶調漲15%，但農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲；住宅用電1001度以上調漲9%；其餘民生用電則不調漲。次長林全能強調，此次調漲幅度低於前朝，針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15%，為影響最小的電價方案。

郭正亮指出，7月1日電價調漲上路，廠商一定會將成本轉嫁給消費者，必定萬物齊漲。舉例來說，電價調漲後，台北捷運發現1年虧損3億元，票價一定會調整，而製造業供貨成本變高，只好提高訂單價格，最終反映到消費者身上。

郭正亮進一步說，由於勞工生活變困難，將開始要求調漲工資，若資方漲工資，一定會帶動全部價格，再漲一波。工資跟發電都是漲價之母，最後都是苦了人民。

郭正亮提及，2024年總統將是台灣有史以來最艱難的總統，可能會在4年任期內遇到「缺電危機」、「勞保破產」及「武統危機」。他解釋，2027年是中國大陸的二十一大，中國大陸領導者必會想辦法解決台灣問題。

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