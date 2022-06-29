▲英國女王綠色樹冠計畫選新北，鄧元翰與侯友宜見證珊瑚復育。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市推動「新北山海造林計畫-海洋造林珊瑚復育」，市長侯友宜日前與海洋保育署、英國在台辦事處、國立臺灣海洋大學共同宣示新北市海洋造林珊瑚復育啟動，英國在台辦事處代表鄧元翰也與侯市長共植象徵臺英友誼的珊瑚，率先響應珊瑚復育推動。

新北市擁有145公里的海岸線，其中包括臺灣本島極北端富貴角與極東的三貂角，沿岸山海相映景觀秀麗，新北市政府結合產官學力量，除了在海域放流種苗、漁業資源保育巡護與補助漁會清除海域覆網，並與國立臺灣海洋大學合作執行珊瑚復育，在新北市海洋資源復育園區海底池培育了1275株珊瑚；108年起辦理珊瑚小學堂海洋教育體驗課程，今年預計在貢寮卯澳灣種植500株珊瑚。

▲侯友宜與海大識名信也老師一起到卯澳灣種珊瑚。

侯友宜與海洋保育署、英國在台辦事處、國立臺灣海洋大學共同宣示珊瑚復育計畫啟動，另外，英國在台辦事處響應珊瑚復育，將英國女王在去年發起的「女王的綠色樹冠」（The Queen's Green Canopy）植樹活動，從陸地延伸到海洋，由英國在台辦事處代表鄧元翰與市長侯友宜一同種下象徵臺英友誼珊瑚，率先響應計畫推動。

侯友宜表示，珊瑚礁生態為海洋中不可或缺的重要角色，有「海中熱帶雨林」之稱，涵養了許多海洋生物，市府推動「新北山海造林計畫」，執行海洋造林珊瑚復育，以積極行動來維護海洋生態、改善海洋環境及復育海洋資源，市府也將持續與各單位合作推動山海造林，讓新北市成為幸福宜居的生態城市。

▲侯友宜與會貴賓手持珊瑚準備移交給潛水員。

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