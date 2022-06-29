新北兒童疫苗第2劑今起預約！　3小時3160人搶預約

記者崔至雲／新北報導

新北市政府今（29）日上午9點起將開放兒童第二劑疫苗校外接種預約，此次開放6-12歲兒童第二劑莫德納，以及5-12歲兒童第二劑 B N T。新北市長侯友宜稍早指出，截至今日中午12點，已有3160人預約接種，呼籲符合條件的民眾，儘速預約施打。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

新北市衛生局指出，此次開放施打對象為5至12歲兒童，疫苗種類包括莫德納與輝瑞兒童疫苗，預約時段分為2期，第1期為6月29日上午9時起至6月30日上午11時；第2期為7月6日上午9時至7月7日上午11時。

其中，施打地點及期程也分為兩階段，包含14個疫苗接種站，可於7月1日、7月2日施打；243家醫療院所施打時間為7月1日、7月2日、7月8日、7月9日。

侯友宜稍早在疫情記者會中提到，這幾天新北確診人數變化不大，但是趨緩的速度有點慢，後續要密切觀察，疫情仍然在挑戰中要繼續努力。

侯友宜也提到，新北今日上午9點起將開放兒童第二劑疫苗校外接種預約，截至中午12點，已有3160人預約接種，呼籲符合條件的民眾，儘速預約施打。

至於中央流行疫情指揮中心宣布，我國自COVAX管道購買200多萬劑Novavax疫苗，首批50多萬劑預計明日上午到貨，新北民眾何時可以施打？新北衛生局長陳潤秋表示，Novavax明日上午抵台，預計7月8日起接種，中央尚未公告配發數量。

