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指揮中心害侯友宜被罵後要新北提報告　恩恩爸：終於看見公權力協助

▲▼0628恩恩爸。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲恩恩爸。（圖／記者莊智勝翻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

新北市1名男童「恩恩」確診新冠肺炎身亡，其就醫過程是否延誤成外界爭論焦點。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，將請新北市衛生局提供報告還原事發經過。對此，恩恩父親28日回應，終於看見國家公權力介入協助，希望中央調查新北市提供的報告，盼報告能呈現完整真相。

恩恩爸27日透過臉書發文稱，有1位吹哨者向他透露，新北市衛生局副局長許朝程在4月17日發訊息給新北市轄下各大醫院的院長，簡訊中確實顯示，許朝程強調「擔心病人延誤就醫治療再發生」，並要求「當院內仍有專責空床時，衛生局人員請求收治時，不要拒絕」。

恩恩爸說，原來在苦求侯友宜市長給他真相時，其實新北市衛生局早就知道，「恩恩就是延誤就醫，衛生局在協調確診者病床上，遇到醫院拒絕的困難」。希望衛生局長陳潤秋與新北市長侯友宜就此事用數據向他說明，切勿再掩蓋真相。

對此，莊人祥28日回應，在4月15日媒體報導恩恩案當天，指揮中心就向新北市了解過程，新北市說「4月14日晚間6時37分醫院通報2歲男童為確診個案，目前於ICU病房由醫院全力救治中」，但工作人員製作4月16日記者會表格時，直接整段貼過去，「目前」才被誤會是指4月14日，實際上應是4月15日的當下。

莊人祥表示，因為外界持續關注此事，指揮中心也陸續跟新北要相關資料，但大部分都用Line，沒有收到調查報告，4月16記者會前也沒拿到家屬與衛生局的通聯內容，所以當時陳時中就時序部分才會說「我們覺得沒有特別延誤的地方」。不過，為了釐清相關事證，以利向家屬清楚說明，指揮中心將請新北市衛生局提供真實事件報告還原事實經過。

恩恩爸28日透過政論節目表示，終於看到國家公權力的幫助，要介入調查本案，希望中央拿到的報告有完整的真相。從指揮中心的發言可以知道，中央並不知道報案當下恩恩處於生命危急的狀態，故以一般救護案件看待新北市府提供的送醫時序，希望中央好好重啟調查，了解各機關橫向聯繫的過程，並釐清為何衛生局失聯時間長達50分鍾，以調查新北市提交的報告。

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