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2024前哨戰？趙少康指台灣缺電　點名朱立倫、侯友宜、周錫瑋要負責

▲▼ 中廣董事長趙少康 。（圖／趙少康辦公室提供）

▲中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

經濟部27日召開111年電價費率審議臨時會，決定將針對用電大戶調漲電價、終結連七凍，平均漲幅8.4％。對此，中廣董事長趙少康批評，蔡政府強推「非核家園」，讓台灣陷入漲電價又缺電困境，趙甚至點名前後任新北市長朱立倫、侯友宜、周錫瑋同樣要負責，有趣的是，趙少康、朱立倫、侯友宜都是藍營有望挑戰2024的要角，也讓這次點名頗有2024前哨戰的煙硝味在。

對於電價結束凍漲，趙少康表示，能源政策要與時俱進，蔡政府強推「非核家園」，讓台灣陷入漲電價又缺電困境，我國只能被迫承受錯誤能源政策的苦果。國際間對核能的態度已經轉變，歐盟甚至將核電視為綠色能源，台灣的政治人物卻還死守20年前的舊觀念，不肯與時俱進修正，害慘所有人。

趙少康指出，在核四重啟不易下，已經運轉多年的核一、二、三廠應該適當延役，為綠能或下世代新興能源爭取喘息空間，才是負責任的政府，「要記住：以前反核是對的，現在反核是錯的！」

趙少康表示，民進黨死抱反核神主牌無限上綱當然很不應該，國民黨也不是沒有責任，核一廠、核二廠位在新北市境內，因為用過燃料池爆滿，乾式貯存場卡在新北市府不願意發給使用執照，導致機組不只無法延役，核二廠1號機還必須提前除役，至於核一廠2部機組則已經屆齡，同樣因為沒有乾式貯存場可保存用過燃料棒，連除役作業都無法推動，遑論延役可能性。

趙少康指出，乾式貯存場工程從2007年起，歷經周錫瑋、朱立倫到侯友宜三任新北縣市長，都不願意面對，採取拖延戰術，導致問題一直懸而未決，讓用過燃料棒退不出爐心的「濕式儲存槽」，運轉績效與安全名列全球前茅的核一、二廠只能「被迫停機」，甚至達不到屆齡除役目標。

對於乾貯場無法啟用，趙少康表示，深究根本原因，中央、地方都有責任，新北市府2018年不予核定核一乾貯場的水土保持完工證明書後，台電配合供奉蔡政府的「非核家園」神主牌，至今沒再送審，核二廠的乾貯計畫則是遲遲無法獲得新北市府核准，導致核一、二廠的乾貯槽工程進度全面停擺。

趙少康指出，國際間，乾貯場是最普遍的核燃料棒貯存方式，美國、加拿大、德國等至少24國、131座核電廠都是這麼做的，就只有台灣處處卡關。此外，台灣的核電廠只能用25年，日本的卻用到40年，美國的甚至用到60年，如果台灣讓相關管制跟上國際潮流，就能緩解如今供電備轉容量不足、發電成本越來越高、民眾電價越來越貴的困境。

趙少康說明，除了發電方式必須多元化之外，現在PM2.5問題越來越嚴重，台灣大量燃煤跟天然氣，只會讓空氣污染更惡化、生病的人越來越多，鄰近的日本、韓國都改弦易轍重啟核電，歐盟更將核能發電看作綠能，請國內死守「非核」的政治人物面對現實，重新省思務實的能源政策，無論中央、地方，都不能因為政治考量硬卡乾貯場，導致現有核電廠無法延役，造成全台缺電危機。

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