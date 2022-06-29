快訊／皮帶刀狠殺滷肉飯2寶爸　4嫌躲墾丁落網遭聲押禁見

▲狠心砸殺滷肉飯2寶爸，4嫌躲墾丁落網遭聲押禁見。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

桃園市天道盟正義會成員林姓男子與9名友人23日當天分乘3車南下台中夜店玩樂，清晨大夥前往台中知名第二市場山河滷肉飯吃早餐，林男等人誤認隔桌的黃姓男子是朋友，雙方發生群毆，黃男慘遭皮帶刀刺死。台中警方當天逮捕5入後，28日又南下墾丁逮捕林姓主嫌等4人。晚間最新消息，檢方以4人涉嫌殺人既遂、傷害等重罪，向法院聲請羈押禁見。

▲▼桃園黑幫南下台中吃滷肉飯，因誤會殺死無辜的黃姓男子，嫌犯們互推「人不是我殺的」。（圖／ETtoday資料照）



檢方調查，林姓、邱姓、謝姓、邱姓被告等四人，因涉犯刑法271條第1項之殺人既遂、277條第1項傷害、150條第1項、第2項之攜帶兇器在公共場所對他人施強暴脅迫罪嫌重大，所犯為最輕本刑5以上之重罪，有事實足認有逃亡、串證、滅證之虞，有羈押之必要，而向法院聲請羈押禁見。

案件發生在23日，桃園黑幫林姓男子等１０人誤認黃男為友人，之後黃男打電話給朋友喊「還不快點來（吃飯）」，以為黃是在「撂人」，因此先下手為強，隨手抄起塑膠椅子、工業電扇毆人，混亂間黃男遭人持皮帶刀猛刺，臟器被刺穿，血流如注，經送醫搶救後仍宣告不治。