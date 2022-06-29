台中暴雨榮總前成急流　2人「溯溪逆推」機車...慘被沖倒

記者鄧木卿／台中報導

台中市區下午突然暴雨，雨勢之大，視線僅能看清幾公尺，不論山區、海線或市區都傳出積水，連地勢較高的大肚山遊園路一樣積水，汽機車行經之處，濺起一片水花，有名騎士在榮總前停等紅燈時，由於水流湍急，有路人幫忙逆推，仍然重心不穩跌倒，碰撞到旁邊的自小客車，所好沒有大礙。

▲▼台中突然暴雨，榮總前道路成急流，2人逆推機車仍被沖倒。（圖／網友黃崧晏授權，下同）

警方表示，台灣大道榮總門診大樓前，因為急降雨導致水溝無法迅速排水而溢出路面，整條路有如暴漲的溪流，水流湍急，機車騎士根本騎不動，即使路人幫忙在後面推，仍然推得很吃力，後來才不慎碰撞到旁邊的自小客車。

▲▼台中警方協助將排水溝上落葉清除，使積水順利散去，並在現場交整。（圖／警方提供，下同）

警方獲報前往現場，協助清理水溝蓋落葉及交通疏導，目前路面已無積水，員警仍在場持續交通疏導。

台中水利局說明，截至下午4時40分，烏日、東勢、霧峰及西屯等區1小時累積雨量均超過70mm，均已超過市區側溝及雨水下水道保護標準。水利局已於下午4時成立三級應變中心加強防汛，統計此次豪雨災情，水利局受理通報道路積淹水7件，均已立即派員或通知相關單位處置中，市府將持續監測水情即時處置。