女騎士遭酒駕撞進加護！家屬問案情竟回「承辦人休假」...警回應了

記者許權毅／台中報導

台中有一名42歲張姓女騎士27日在龍井中華路二段，遭酒駕小貨車撞到重傷。張女妹妹在臉書控訴，28日早上去龍井派出所詢問狀況，員警卻回應「承辦員警休假中，要過兩天才能看照片」，對於警方一問三不知，張女妹妹怒問「所以我連知道真相的權利也休假？」；對此烏日警方回應，當下尚未完全釐清案情，怕對家屬提供錯誤資訊，已加強教育，會儘速主動告知家屬偵查進度。

▲台中龍井傳出女子遭酒駕撞傷，家屬控訴，問警方案情竟被回承辦人休假中。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



張女妹妹表示，姊姊遭酒駕28歲鄭男駕駛小貨車撞上，鄭男酒測值0.70mg/L，張女肋骨斷裂10根、骨盆粉碎性骨折等，全身多處受傷還在加護病房治療，所幸意識清楚。家屬控訴，趕到龍井派出所後，員警竟說「承辦人休假中要過兩天才能看照片」，問對方開什麼車、有無酒駕都說不知道，不方便透露。

家屬質疑肇事鄭男只有輕傷，但警方要他過幾天再做筆錄，是因為承辦警察要休假，質問「這樣合理嗎？」，最後透過各路人士幫忙，才終於拿到三聯單。

對此，烏日分局偵查隊長許軒鳴回應，因駕駛人當時因傷留院觀察無法即時做筆錄，今(29)日已完成，並依照公共危險罪嫌移送偵辦。另外針對家屬詢問無法得知案情，是因為當下尚未完全釐清，怕提供給家屬錯誤資訊，目前已要求同仁加強教育，要求釐清後儘速主動告知家屬，若有缺失從重咎責。