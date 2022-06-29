3男3女KTV歡唱到天亮嗨過頭　遇警臨檢毒品掉滿地...眾人傻眼

▲顏姓男子等6人在KTV歡唱，並吸毒助興，正好遇警察臨檢，顏嫌一時緊張，嚇得毒品灑滿地，其中4人被警方依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局中正派出所員警於29日清晨6時許，在金華路1處KTV臨檢，一打開3樓1處包廂，即聞到毒品塑膠惡臭，包廂內3男3女一見警察神色緊張，其中顏姓男子並立即起身，以「酒醉想吐」等理由想鑽進廁所被警攔阻，顏嫌一時慌張竟從口袋中掉出1包疑似毒品的粉末散落滿地，當場被查獲。

警方後續在其19歲顏嫌身上起獲另1包毒品粉末，經帶回檢驗均呈現第3級毒品愷他命陽性反應，重達88克。另顏姓犯嫌及在場5名友人共6人經警方帶回實施尿液檢驗，除顏嫌外，27歲曾男、21歲楊男、25歲.李女等3人呈現吸食毒品陽性反應。

警方指出，顏姓等6人是凌晨5時許前往KTV聚樂歡唱，其中顏嫌還攜帶第三級毒品愷他命來吸食助興，但是一群人沒料到凌晨6時還會有警察上門臨檢。

顏嫌一見警方開門臨檢，除了慌張想離開未果，竟還想以「喝醉假吐」等理由意圖躲進廁所來沖水銷毀毒品。在員警攔阻制止下，竟慌張的從口袋掉出1包毒品粉末散落滿地，當場人贓俱獲，並在其口袋起獲另1包毒品，也將包廂內6人全數帶回調查。警方對顏嫌攜帶持有重達88公克之愷他命毒品之來源及原因將深入溯源調查，另6人中有4人尿液檢驗均呈現吸食毒品陽性反性，全案也將顏等4嫌依涉嫌毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。