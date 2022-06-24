新手爸媽為生活瑣事吵架！警方場調解　她拿白粉喊：老公吸毒

記者邱中岳／台北報導

北市南港分局舊莊派出所在6月初接獲報案，有1對夫妻在家中爭吵，妻子的母親擔心女兒有危險報警處理，警方到場後並未發現有家暴狀況，但妻子卻突然向警方說要檢舉，又跑回家中桌上拿出裝有毒品的夾鏈袋，丈夫看了當場傻眼，還辯稱「是妻子陷害我」，最後2人均由警方採尿送辦。

警方調查，4日凌晨4時許，1名婦人打電話報案，因聽到女兒以及女婿爭吵，擔心女兒有生命危險或遭毆打，請警方到場協助，警方獲悉後到場，發現33歲的高姓妻子與34歲的謝姓丈夫正在吵架，立刻上前勸說。

▲妻子與丈夫爭吵，警員到場後將毒品拿出檢舉丈夫吸毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是等雙方怒火平息後，高女突然向警方低聲表示「我要檢舉」，立刻衝進房子拿出一包裝有白色粉末的夾鏈袋，並向警方檢舉「毒品是丈夫的」，謝姓丈夫當場傻眼，還不斷辯解「是她（妻子）要害我」。

▲妻子母親聽見女兒、女婿爭吵，擔心女兒安危報警，女兒直接向警方檢舉丈夫吸毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後警方將2人帶回派出所偵訊，妻子坦承，因為小孩剛出生，常常為了生活瑣事以及家庭經濟，與丈夫發生言語衝突，最後因不滿才拿出毒品向警方檢舉，訊後警方也依規定要2人採尿化驗，另外也依法送辦。