住防疫旅館喊胃痛...友人好心送「胃散」　警一看秒逮人

▲男子佯裝胃痛，竟然找來朋友送胃散，裡面竟然含有毒品k他命。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃資真／台北報導

北市1名男子至柬埔寨回國後入住防疫旅館，因為胃痛聯絡友人送胃藥，但卻被警方查獲胃散內藏有K他命毒品，法院認為巫男所持重量已超過法定標準，若流入市面，潛在威脅高，依持有第三級毒品純質淨重5公克以上，處有徒刑4月，得易科罰金。

檢警調查，巫男2020年在台中某酒店包廂以6萬元向不詳男子購買第三級毒品K他命1包約40公克，施用後放入胃散鐵罐裡，交由不知情友人「達達」保管。

2021年底，巫男自柬埔寨返國後，在台北某飯店裡進行居家檢疫，卻因毒癮上身，傳訊給達達稱自己胃不舒服，想要拿之前請他保管的胃散，達達送至飯店後，卻被眼尖的防疫警察打開檢查，發現裡面藏有疑似毒品的結晶，最後警方帶來毒品檢測劑進行檢測，發現竟然是毒品K他命，偵訊後依毒品危害防治條例移送法辦。

法院指出，毒品對社會風氣及治安危害重大，且氾濫情形日益嚴重，為避免原訂毒品持有者之純質淨重20公克標準過高，造成查緝之困難，而不利毒品之防制，將其修正降低為5公克以上。

雖然巫男坦承所有犯行，並願意向公庫支付5萬元作為緩刑宣告之條件，但巫男持有之K他命純度為78.6%，純質淨重21.8359公克，已達修法前之法定標準純質淨重20公克以上，且若流入市面，潛在威脅亦高，因此判處巫男4月，不宣告緩刑。