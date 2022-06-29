2寶單親媽染毒服刑前又懷孕　南投毒防中心衛生局提供協助

▲南投單親媽媽染上毒癮，入監服刑前又發現懷孕，感到茫然無助。（圖／毒品示意圖／記者李毓康攝）

記者高堂堯／南投報導

單親媽媽小美（化名）為南投縣政府毒品危害防制中心藥癮列管個案，由中心個管師介入關懷後，發現小美已懷孕3個月；由於現在已獨自撫養2個兒子，近期又收到通知即將要進入監所服刑，對於是否生下肚裡的孩子，以及後續相關經濟負擔及照顧問題，讓小美感到相當猶豫、煩惱與不安。

南投縣衛生局指出，這件個案經毒防中心關懷後續轉介，由衛生局婦幼保健人員提供相關協助，也針對缺乏避孕知識或是曾懷孕卻無力撫養的藥癮女性，提供避孕措施、避免因藥物濫用影響而一再懷孕，影響自身與孩子之健康和福祉，並透過專業分工共同管理，給個案最適切的協助及支持。

縣府衛生局長陳南松表示，依據法務部統計資料：110年度統計全國因毒品罪於矯正機關所收容之女性，新增人數高達1558人；毒品不只影響懷孕的女性施用者、損害自身的健康，更可通過母體胎盤對腹中胎兒的發育產生直接影響。

南投縣政府毒品危害防制中心自109年1月起，與南投地檢署建立「施用毒品者因『懷胎5月以上或分娩未滿2月』經停止執行徒刑或拘役及被拒絕入監、所」之追蹤輔導列管機制，視其需求協助資源連結、轉介及提供後續追蹤輔導，並每月進行關懷，呼籲民眾倘有藥癮防制相關問題，可撥打24小時免費毒防諮詢專線:0800-770885（請請您幫幫我），將由專人服務。