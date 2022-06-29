談北約東擴　張軍：別把烏克蘭危機當藉口挑起「新冷戰」

▲中國常駐聯合國代表張軍大使。（圖／翻攝自中國常駐聯合國代表團官網）

記者任以芳／綜合報導

「烏俄衝突」超過四個多月，中國常駐聯合國大使張軍昨28日在安理會烏克蘭問題公開會上發言，敦促北約不要以烏克蘭危機為藉口挑動集團對抗，挑起「新冷戰」。

針對「烏俄衝突」的中國立場，張軍首先重申，我們再次強調，對話談判是恢復並鞏固和平的唯一可行途徑，早日停火止戰是國際社會的迫切願望。中方支持俄羅斯同烏克蘭進行直接談判。我們也歡迎聯合國秘書長為推動解決糧食出口等問題正在開展的斡旋努力。

張軍呼籲，世界各國應該為當事方和平談判創造必要環境和條件。事實充分證明，輸送武器換不來和平，制裁施壓也解不開安全困境。把世界經濟武器化，脅迫其他國家選邊站隊，將人為製造國際社會分裂，讓世界更加動蕩不安。為了地緣政治目的拖延和阻撓外交談判，甚至火上澆油、加劇對抗，只會衝突擴大，最終只能搬起石頭砸自己的腳。

▲烏克蘭危機給世人敲響警鐘。（圖／路透）

談到北約東擴影響，張軍強調，烏克蘭危機給世人敲響警鐘。北約在冷戰後五次東擴，不僅沒有讓歐洲更安全，而且埋下衝突的種子，這個教訓值得反思。

張軍說，同世界上所有愛好和平的國家和人民一樣，中國密切關註北約的戰略調整，深為關切北約所謂「戰略概念」文件的政策意涵。北約某些領導人口口聲聲別國帶來威脅，實際上恰恰是北約自己在世界各地製造麻煩。我們敦促北約吸取教訓，不要以烏克蘭危機為借口在世界範圍內挑動集團對抗，挑起「新冷戰」，不要在亞太地區尋找假想敵，人為製造矛盾與分裂。

最後，張軍指出，我們堅決反對一些勢力鼓動北約把觸角進一步伸向亞太，或者依託軍事同盟拼湊「亞太版北約」。早已過時的冷戰劇本，絕不能在亞太重演，世界上正在發生的動亂戰亂，絕不容在亞太發生。亞太地區國家普遍珍惜來之不易的和平繁榮局面，普遍期待聚焦互利合作，共謀發展振興。任何人試圖逆歷史潮流而動，注定是沒有前途的。