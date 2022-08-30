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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨列9點駁張善政抄襲　反問綠營：接下來要打Google？

▲國民黨副總統候選人張善政出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

面對國民黨桃園市長參選人張善政遭爆曾向農委申請5736萬元研究經費，報告卻涉及抄襲一事，國民黨文傳會副主委林家興30日列9點反駁並指出，聲稱張善政抄襲的綠營政治人物，難道要與跨黨派時期的農委會，以及宏碁電腦對打？難道接下來要打Google？

前新竹市長林智堅先前爆發論文抄襲爭議宣布退選，然而，先前屢屢強調「誠信最重要」的張善政，如今爆出在擔任宏碁副總期間，向農委會申請的5700萬研究計畫涉嫌抄襲大量雜誌、論文的內容。

林家興指出，這是民間公司宏碁當年受農委會委託的計劃案，共有12個人的研究團隊作業，當時張善政是部門主管故掛主持人，並非張善政一個人獨力執行與撰寫，此委託報告的情況，無法比擬個人正式學術學位論文。

林家興說，該計畫不只寫報告，還要蒐集各國資料實地考察、建立實驗機制、辦研討會、座談會、跨部會溝通、各國考察、發行電子報系統開發、農委會相關計畫輔導等等，成果十分豐碩。該案3年過程橫跨2屆不同黨派政府。

林家興表示，該案並非只有媒體所稱6頁書面報告，實際上不同份數的報告分別有上千頁，包括97年度製作超過11份專題子報告，以及國際資訊應用策略分析、實地參訪心得等，這在相關網站上都查得到，例如「政府研究資訊系統GRB」。

林家興說，該委託案計畫撰寫規範與學術論文規定與定義完全不同，相關計畫皆經過農委會審查機制審核，且當時受到農委會驗收時的肯定。

林家興表示，各種書面計畫字數龐大，媒體指涉的篇幅反而證明有疑義之比例極低，呼籲有心人士切勿因選舉利益就政治操作、顛倒是非來抹黑本土產業宏碁公司、傷害台灣農業資訊化成就。

此外，林家興指出，前農委會資訊中心主任林貞第一時間出來澄清，「當年張善政院長在宏碁接受農委會資訊中心之委託，進行三年計畫，目的是蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，供國內農業研究單位參考，選擇適合台灣環境導入應用。因此翻譯摘取國外文獻精華乃是必要，引用之重點資料均有提供本會出處。翻譯引用文獻，不是抄襲。」

而Acer宏碁電腦聲明已送至《鏡週刊》，「本公司自2007年起3年執行行政院農業委員會「農業電子化發展策略分析與規劃計劃」專案，內容彙整國內農業發展狀況、農委會等各機關E化等科技應用情形以及國外實際執行方式及結果，更包括實際導入新的技術與場域內進行驗證、舉辦研討會及座談會等。本專案內容包含國內農業E化資訊、農委會轄下等各機關做法，故須引用相關文章。」

林家興強調，張善政對該計畫研究成果有信心，也認為對台灣農業電子化的發展有所幫助，即便如此，針對書面文字引發疑慮的部分，仍然認為不應該出現，應該改善的地方，該怎麼處理就怎麼處理。張善政更表示，很遺憾選舉時卻被抹黑成抄襲不抄襲的問題，對於宏碁與谷歌因為選舉而造成困擾感到很遺憾、過意不去，「我不能接受，對手應該尋求正面的競爭方式。」

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