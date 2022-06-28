美國兒童感染新冠　最近一個月新增近33萬例！

▲ 美國兒童接種新冠疫苗的畫面。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

「美國兒科學會」(American Academy of Pediatrics)和「兒童醫院協會」(Children's Hospital Association)27日發布的最新報告顯示，過去4周來，美國兒童感染新冠新增病例超過32.6萬例。自從新冠疫情爆發以來，美國已有超過1360萬名兒童確診感染新冠病毒

報告顯示，截至23日的最近一周，美國新增兒童新冠確診病例近6.8萬例，單周增幅為去年同時期的約8倍。今年以來，全美新增兒童感染病例約580萬例。

美國各地對兒童(Child)年齡的界定不盡相同，大部分州將兒童年齡定為0歲至19歲。「美國兒科學會」表示，目前迫切需要收集更多各年齡層的疫情資料，以評估新冠病毒變種導致染病的嚴重程度、以及對兒童健康的長期潛在影響。

▲嬰兒是難以抵擋新冠病毒侵害的群體之一。(圖／取自免費圖庫Unsplash)

本月17日，美國「食品和藥物管理局」(FDA)修訂了針對莫德納和輝瑞新冠疫苗的緊急使用授權，批准這兩款疫苗使用於年齡6個月及以上的人群。

根據美國食藥局最新修訂，莫德納疫苗可使用於6個月至17歲人群，輝瑞疫苗可使用於6個月至4歲人群。在此之前，莫德納疫苗已獲批准使用於18歲及以上人群，輝瑞疫苗獲批准使用於5歲及以上人群。

美國「疾控中心」(CDC)表示，推薦6個月及以上兒童接種新冠疫苗，這意味著有大約2000萬名以上適齡兒童可以獲得新冠疫苗保護。「疾控中心」資料顯示，5至11歲兒童是目前美國新冠疫苗接種率最低的群體，這一年齡層只有不到30%的人群完成了新冠疫苗接種。