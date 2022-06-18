竹市+888！幼童第1劑滿4周可約第2劑　長輩第4劑「增設3施打點」



▲新竹市今日新增888例本土病例。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（18）日新增888名確診個案，今（111）年以來累積57,693名確診個案，目前累積居家照護者為8,380人、居家隔離者為2,011人。

市府指出，有關5到11歲兒童第2劑疫苗注射事宜，本市自即日起已開放合約診所為5-11歲第1劑滿4週以上者，施打第2劑疫苗，並規劃於7月4日(一)至7月15日(五)週一至週五 ，開設兒童第2劑疫苗專案施打站，提供疫苗種類為7月4日、7月5日莫德納疫苗， 7月6日至7月15日皆施打兒童輝瑞(BNT)疫苗。

為方便長輩施打第4劑疫苗，本市疫苗站自下週一（6月20日）起到7月1日，將開設中正市場（中正路245號2樓）、體育館（公園路295號）及慈濟靜思堂（中華路五段208巷20號），三大疫苗施打站，並針對符合施打資格者發送通知書，提醒長輩「收到通知就來打」。

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▲疫苗資訊。

施打站服務時間為週一至五上午8至11時、下午14至17時。施打疫苗種類每週一、三、五莫德納疫苗、每週二、四輝瑞疫苗。主要服務65歲以上及55歲以上原住民長輩，於第3劑注射滿五個月後施打第4劑，若尚未完成前3劑者亦可到站施打。現場皆為無障礙環境，並設有輪椅可供長輩使用，市府也貼心提供「疫苗計程車」及「復康巴士」接送服務，歡迎有需要民眾多加利用。

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