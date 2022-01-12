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佛奇：Omicron傳染力空前強大　幾乎無人躲得過毒手

▲ 美國「抗疫隊長」佛奇。(圖／達志影像／美聯社）

美國「抗疫隊長」佛奇。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國權威公衛專家佛奇(Anthony Fauci)周二(11日)表示，隨著Omicron變種病毒像野火一般在美國蔓延，很可能幾乎每個人都會感染到這種病毒，但接種過疫苗的人，最終還是可以安然渡過危機。

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，佛奇博士告訴「戰略與國際研究中心」高級副總裁莫里森(J.Stephen Morrison)說，「Omicron憑著它非凡的、前所未有的傳播效率，幾乎會感染所有人，甚至接種過疫苗、以及注射過加強針的人也無法躲過。但很可能，除了一些例外，後二者不會變成重症或因此死亡。」相較之下，那些未接種疫苗的人「將首當其衝受到病毒的嚴重打擊。」

迄今全美至少有五分之一符合接種條件的美國人(約6500萬人)仍未接種過Covid-19疫苗。根據美國「疾病控制與預防中心」的數據，全美超過62%的人口已接種過兩劑疫苗，但只有23%的人已接種過加強針。

佛奇上述談話是在被問及疫情大流行是否已進入新階段時，作出上述回答。他說，當社區有足夠的保護措施和疫苗、藥物來對付狡猾的Covid-19病毒時，疫情就會獲得控制，而目正處於關鍵時刻。

▲▼美國染疫住院人數暴增，已創下新高紀錄。美國疫情,美國確診,covid-19（圖／路透）

美國染疫住院人數暴增，已創下新高紀錄。美國疫情,美國確診,covid-19（圖／路透）

同樣在周二，美國「食品暨藥物管理局」專員伍德考克博士(Dr. Janet Woodcock)表示，儘管大多數人都可能感染這種病毒，但現在的重點應該是確保醫院和基本醫療服務正常運作。回答參議員布勞恩(Mike Braun)的提問：美國如今是否應該改變對Covid-19的防疫策略時，她表示優先重點並非對抗疫策略的重新評估，而是要在Omicron變種感染病例激增之際，優先考慮確保基本醫療服務的正常運作。

伍德考克周二在參議院「衛生、教育、勞工和退休金委員會」聽證會上說：「我認為很難阻止目前正在發生的事，那就是：大多數人都會感染新冠病毒。我們需要做的是確保醫院仍然可以正常運作，還有交通和其他基本服務在疫情嚴峻時期仍不會中斷。」

因感染Covid-19而住院的美國病患人數，在周二創下歷史新高，給醫療保健系統帶來沈重壓力，並逼迫各州在難以應對疫情時緊急增加人員、配備和相關措施。

根據「健康和人類服務部」(Department of Health and Human Services)數據顯示，截至周二，美國醫療院所內有超過14萬5,900人因感染Covid-19住院。此一數字超過去年1月中旬以來的峰值(14萬2,246人)，幾乎是兩周前人數的兩倍。上述創新高的住院人數，是在具高度傳染力的Omicron變種病毒蔓延時出現的。

根據約翰霍普金斯大學的數據，過去一周美國平均每天出現超過75萬4,200個Covid-19新病例，大約是去年冬季平均峰值的三倍。

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關鍵字：

佛奇Anthony FauciOmicron

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