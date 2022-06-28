預防災後創傷症候群　南消六大隊辦理心理減壓講習

▲預防災後創傷症候群，台南市消防局第六大隊辦理心理減壓講習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

消防人員三大使命為預防火災、搶救災害及緊急救護，惟日復一日高壓工作環境，讓消防人員總是一直往前照顧他人卻忘了照顧自己，等到自己或親人朋友發覺時，已大大影響消防人員身心狀態。

台南市消防局第六大隊，為能及早發現消防同仁心理狀態異常的細微變化，運用Google表單結合PTSS-10自我檢測量表及中文版戴式創傷量表，設計PTSD（創傷後壓力症候群）問卷及早篩出淺在需要協助諮詢的消防人員。



經過與「自然就好心理諮商所」蔡翊楦諮商心理師多次溝通聯繫，量身打造出適合這次需協助轉介消防人員的研習課程─「忙亂生活中的自我照顧」。課程透過塗鴉的慣用手及非慣用手畫出各種代表心情的色彩、線條與圖形，認識最熟悉與最不熟悉的自己，進行自我的探討與對話，再經由閉眼深呼吸讓身體放輕鬆，靜下來感受自己目前的心理狀態，達到團體減壓的研習目的。





消防局第六大隊邱淵明大隊長指出，消防人員會罹患創傷後壓力症候群的精神疾患，主要是因經歷救災救護的創傷之後，心裡受到毀滅性的傷害，消防人員會一直思考該創傷事件，影響生活與工作，並出現容易受到驚嚇、惡夢等症狀，逐漸發展為創傷後壓力症候群PTSD。因此，及早發現介入並主動幫助需協助的消防人員是一件很重要的事，因為消防人員唯有照護好自己，才能進一步照顧大台南的市民安全。





消防局長李明峯表示，消防局為維護消防人員身心健康及建立組織健康之心理環境，增強心理韌性及強化團隊向心力，進而提升機關整體競爭力，訂有該局推動員工協助方案執行計畫。很感謝「自然就好心理諮商所」提供諮商心理師師資，為消防人員量身規劃團體減壓課程，舒緩身心疲累的緊張狀態，照護同仁身心健康，讓我們消防同仁得到多一層安全的保障。