猴痘侵台！全身出水泡與天花同屬　個人預防「勤洗手戴口罩」

▲花蓮衞生局長朱家祥呼籲民眾重視猴豆病毒感染，避免接觸受感染的動物或人，勤洗手、戴好口罩，降低感染風險。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府26日下午召開疫情記者說明會，衛生局長朱家祥除了說明5至11歲兒童疫苗施打排程之外，對於猴痘病毒入侵台灣，呼籲鄉親避免接觸受感染的動物或人，務必要勤洗手、戴好口罩，降低感染風險。

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花蓮縣26日確診人數為587例，朱家祥指出，自6月27日起至7月5日將實施5至11歲孩童新冠疫苗接種，當日未接種或選擇合約院所接種者，可於7月6日至13鄉鎮市衛生所或合約院所預約接種，對於施打疫苗後如有出現持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應、風痛、心悸、呼吸急促、運動耐受不良等副作用，請儘速就醫，並告知醫師接種史。對於5至11歲兒童接種BNT疫苗安全性評估，他也說明，接種疫苗後心肌炎情況較少見，發生機率為百萬分之1，花蓮縣通報案例中，默德納不良比率為0.05%，BNT不良比率為0.01%，不良反應為發燒及皮膚起疹子。

▲5至11歲孩童接種默德納與BNT新冠疫苗不良等副作用比率與症狀。

朱家祥也說明猴痘病毒（DNA病毒），與「天花」病毒同屬，在齧齒類及靈長類動物間傳播，過去多發生於非洲，我國於6月24日公布首例，症狀為發燒1至3天後，全身長出水泡(皮疹、班疹)、畏寒、肌肉痛、淋巴腺腫大、部分出現生殖器感染，於兒童及免疫低下族群可能導致重症。

朱家祥呼籲重視猴豆病毒感染，鄉親避免接觸受感染的動物或人，如有疑似症狀，應立就醫，告知旅遊史及接觸史。