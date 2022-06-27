防災防疫一起來　南消三大隊將緊急避難包升級為2.0版

▲台南市消防局三大隊北門消防分隊，結合北門義消顧問團團長陳炎祈、錦湖里里長陳國庸及區公所里幹事一同前往錦湖里的保全對象，進行災害防救宣導，並發放防災用緊急避難包2.0。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年7月至9月為「颱風季」，台南北門區錦湖里每遇颱風侵襲常造成災害，使得聯外交通、通訊及水電都可能中斷，於27日南消三大隊北門消防分隊，結合北門義消顧問團團長陳炎祈、錦湖里里長陳國庸及區公所里幹事一同前往錦湖里的保全對象，進行災害防救宣導，並發放防災用緊急避難包2.0。

南消三大隊北門分隊保全對象，多為行動不便及獨居長者，尤其當有災害發生時更是舉步維艱，畢竟政府與民間的物資很難第一時間送達，有了緊急避難包至少能維持基本需求，再等待外界物資送達，如此將能大幅提昇存活的機會。為因應新冠病毒防疫，北門消防分隊將緊急避難包升級2.0版，除了有基本避難維生物品外，另配有防疫物品，如:口罩、酒精及快篩劑，告知民眾防災及防疫都是同等重要，且預防勝於治療。

依據台南市消防局建議，緊急避難包內容物包含有：避難背袋、飲用水、急救包（常用藥品）、手電筒、收音機、毛毯、瑞士刀、口哨、面紙、棉手套、口罩、雨具、緊急用食品、現金、禦寒衣物、文具用品、備份鑰匙、證件影本等，惟有親自準備防災避難包，才能最符合自身需求，如老人家需要準備慢性病藥品，小嬰兒需要專用奶粉及尿布。

第三救災救護大隊大隊長陳博文呼籲，緊急避難包適用於各類災害發生時使用，包括地震、颱風及水災等，今日北門消防隊將緊急避難包升級為2.0版，兼顧防災與防疫，讓民眾了解到做好防疫措施，同時也要做好居家防災準備。

消防局長李明峯表示，消防局於颱風季及國家防災日之時機，於6月1日至30日，及9月1日至30日，各為期1個月宣導推廣實體賣場及網路平臺業者設置「防災（颱）專區」攤位，擺放防災用品及防災食物之組合包，與防（颱）災相關物資，提供民眾購置。

市長黃偉哲也呼籲民眾，緊急避難包應放在家中門口或隨手可拿的地方，若用品具期限性，更需要定期更新汰換，也鼓勵市民踴躍自備緊急避難包，遇到災害來襲時，「包」您平安！