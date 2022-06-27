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殭屍在台南熱夯　南消七大隊實辦飯店防火管理驗證強化旅宿安全

▲台南市消防局第七大隊分別於6月25日及27日至轄內「榮興鬱金香酒店」及「台南大飯店」，辦理驗證暨自衛消防編組演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊分別於6月25日及27日至轄內「榮興鬱金香酒店」及「台南大飯店」，辦理驗證暨自衛消防編組演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期台南市區藝術展覽及相關活動吸引許多觀光人潮，為加強轄內飯店業者防火管理制度，台南市消防局第七大隊分別於6月25日及27日至轄內「榮興鬱金香酒店」及「台南大飯店」，辦理驗證暨自衛消防編組演練。

▲台南市消防局第七大隊分別於6月25日及27日至轄內「榮興鬱金香酒店」及「台南大飯店」，辦理驗證暨自衛消防編組演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

演練模擬夜間時段客房發生火災造成鄰近樓層濃煙和火焰竄出，由飯店業者啟動自衛消防編組機制，確認受信總機火警位置，展開通報、初期滅火、避難引導的應變作為，即時疏散房客或引導至相對安全區域避難，避免災害擴大造成嚴重的生命財產損失。

這兩場演練的飯店「榮興鬱金香酒店」為樓高9樓，地下2層建物，計有47間客房；「台南大飯店」為樓高7樓，地下1層建築物，本館及新館共計152間客房，藉由驗證演練讓業者瞭解到災害發生時可能會遇到的問題，進行應變並即時轉報消防隊讓傷害降至最低。

▲台南市消防局第七大隊分別於6月25日及27日至轄內「榮興鬱金香酒店」及「台南大飯店」，辦理驗證暨自衛消防編組演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第七大隊長黃輝林表示，考量台南市區觀光人口及因應國際疫情，現階段優先以旅館為驗證對象，火災發生第一時間飯店業者本身的自救應變非常重要，防火管理制度的精神即「自己的財產，自己保護」，為災害發生時的第一道防線，這次的飯店驗證演練除了提供旅館業者正確的自衛消防編組應變觀念外，也考驗業者如何利用消防設備及防火區劃來引導起火層及疏散非起火層的住宿房客，並與119指揮中心、轄區消防分隊及大隊進行火災現場狀況交接及確認旅館疏散情形。

▲台南市消防局第七大隊分別於6月25日及27日至轄內「榮興鬱金香酒店」及「台南大飯店」，辦理驗證暨自衛消防編組演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯秉持著市長黃偉哲「做得更好，過得更好」的施政理念，在此也呼籲各場所除定期檢視消防安全設備外，仍應審視消防防護計畫書的內容及防火管理人證書是否過期或需要更新，並提醒場所若進行增建、改建、修建、室內裝修施工，應於開工前三天提報施工中消防防護計畫至當地消防機關備查，最後，疫情期間仍請珍惜救護資源，同時也歡迎熱血市民加入義消的行列。

▲台南市消防局第七大隊分別於6月25日及27日至轄內「榮興鬱金香酒店」及「台南大飯店」，辦理驗證暨自衛消防編組演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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