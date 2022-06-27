暑假到了　南消呼籲民眾在家防疫也能學習防災

▲台南市消防局規劃一系列線上防災宣導活動，趁著暑假讓市民朋友利用網路學習消防防災觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



因應防疫期間，民眾減少外出在家防疫，在家防疫接觸網路時間增加，同時用電量也會大增，台南市消防局特別規劃一系列線上防災宣導活動，趁著暑假，讓市民朋友利用網路，學習消防防災觀念。

疫情嚴峻，為免人際間相互接觸造成群聚感染，消防局相關防災宣導均暫停，但災害並不會因疫情而有所減緩。消防局採用網路宣導，宣導內容有預防電器火災之五不一沒有，慎用瓦斯，安全不失，人離火熄，滅火器操作使用，防範一氧化碳中毒，透過臉書粉絲專頁或視訊會議方式，與民眾的零接觸同時達到宣導效果。

暑假期間預計將辦理多場線上活動，民眾可於粉絲專頁觀看直播，或參加線上有獎徵答，寓教於樂吸收防災教育觀念。此次各大隊辦理線上防災宣導十分用心，除了直播宣導，還有線上問卷及留言分享抽獎活動等。活動包括可獲得各種防火知識的「消防博士報哩哉-有獎徵答」，也有「居家守護神」之稱的住警器宣導「三隻小豬逃生故事及裝設住宅用火災警報器重要性活動暨防火宣導有獎徵答」等，獎品十分豐富，希望能吸引更多民眾參與活動，達到防火防災宣導的目的。

台南市長黃偉哲表示，疫情期間做好防疫為首要工作，但防疫期間居家安全莫疏忽，民眾在家防疫，同時也可以利用網路上網進行線上學習防災正確知識，鼓勵民眾上網參加活動。平時多學習防災知識，避免災害來臨時驚慌失措。

消防局長李明峯呼籲民眾災害發生是無法預期的，多一分事前預防，少一分災後損失，消防防災宣導不能中斷，民眾可加入臺南市政府消防局News或各消防大隊粉絲專頁，持續關注即可獲得最新活動訊息。善用視訊軟體結合網路宣導，實為良好的因應方式。