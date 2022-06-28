習近平赴港「港警近身保衛」　深圳即日起禁飛無人機

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席、中共總書記習近平將出席7月1日香港回歸25周年大會及香港第6屆政府就職典禮，港警將進行一系列安保部署。深圳市公安局也於同日宣布，為確保香港回歸25周年活動安全順利舉行，即起至7月3日晚間12時，在深圳行政區域內禁止使用無人機等低空、慢速、小型航空器。

香港警務處助理處長呂錦豪說，警方將會為習近平提供近身保衛，場地保安及車隊護送，在他逗留、到訪及途經的地區設立核心保安區，周邊範圍則列為保安區，而車隊途經的地區，行車及行人天橋需要短暫封閉，警方會實施車輛及人流管制。

呂錦豪指出，習近平來港期間，金鐘及灣仔北一帶會受較大影響，星期四及星期五灣仔會議道以北及會展中心半島會封閉，出入的車輛及人士會受到保安檢查，港鐵會展站亦會暫時封閉，預計屆時灣仔北一帶交通會非常擠塞。

呂錦豪提到，民航處在這段期間，將於維港兩岸及部分地區設臨時限飛區。至於小型無人機，警方經風險評估後，將根據法例於習近平出席活動期間，將全港範圍列為臨時限飛區。

呂錦豪還說，警方至今未有收到任何公眾集會活動申請，而警方會在保安區外預留指定公眾活動區，市民亦可於警方設立的遞信區遞交請願信。

另外，深圳市公安局也於同日公告，為確保香港回歸25周年活動安全順利舉行，今日起至7月3日晚上12時，在深圳行政區域內禁止使用無人機等低空、慢速、小型航空器。