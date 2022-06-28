港警三支「反恐部隊」七一換新裝　要讓市民「一眼就認出」

▲港警下轄的3支反恐部隊於7月1日換裝。（圖／翻攝香港警察官方臉書）

記者魏有德／綜合報導

香港警察下轄的三支「反恐部隊」將於7月1日換裝，以新形象慶祝香港回歸大陸25週年。機場特警隊（ASU）、反恐特勤隊（CTRU）及鐵路應變部隊（RRT）分別以深藍色、淺藍色及灰色為代表色，要讓民眾一眼就能認出「反恐部隊來了」。

▲港警機場特警隊（ASU）。（圖／翻攝香港警察官方臉書）

《文匯報》報導，香港警隊三支「反恐部隊」現在穿著不同的制服在香港市區巡邏，或參與反恐演練，一般市民難以分辨出警種。警方為配合行動需要，以及讓市民更容易識別「反恐部隊」的鮮明特徵，為三支部隊新設計出統一的長袖制服，並以深藍、淺藍及淺灰色區分。

▲港警反恐特勤隊（CTRU）。（圖／翻攝香港警察官方臉書）

機場特警隊的新制服為深藍色、反恐特勤隊為淺藍色、鐵路應變部隊為灰色，不論哪種顏色，市民都可一眼認出是「反恐部隊」。

香港機場特警組總督察孔逸娜表示，新制服由內地廠商製造，採用立體剪裁，使反恐特警在跑步、攀爬時更加靈活，在外觀設計上，「採用企領並繡上警察字樣；將肩章改為臂章，以免被防彈衣遮蓋，臂章以白色字顯示警員級別及所屬隊伍英文縮寫；在肩、手肘及膝蓋有護墊袋，隊員可按需要換上軟護墊或硬護墊，另外，增加了裝載備用彈匣或記事簿的衣袋。」

▲港警鐵路應變部隊（RRT）。（圖／翻攝香港警察官方臉書）

孔逸娜強調，新制服最重要的考量是保護隊員的安全，物料可提升隊員應對不同風險，如火或強酸等攻擊的全面保護性，相信新制服可提升反恐工作效能。