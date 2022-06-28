朱立倫訪美稱「九二沒共識」挨轟　黃介正：沒各表空間就沒共識

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫稱「九二共識」沒共識挨批　黃介正：沒「各表」空間就沒共識

▲▼國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／國民黨提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨主席朱立倫訪美時稱「九二共識沒共識」是「創造性模糊」，國民黨國際部主任黃介正今（28日）接受廣播專訪時還原現場，他表示，朱立倫當時告訴美方，「中國大陸有一中原則，美國是一中政策，而兩岸之間是一中各表，也有告知沒有各表就沒有九二共識」。

黃介正說，在美國都是用英文所敘述，所以可能出現落差，朱立倫想表達的意思為，沒有各自表述空間，就不會有共識，「畢竟跟美國人講話不會用中文，朱立倫不會想到前總統陳水扁講過什麼話，還要跟他講一樣？」

至於此次訪美未見到白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell），黃介正指出，原先預計拜訪坎貝爾，但因那時他正繁忙南太平洋議題，加上美方與澳大利亞有問題要談，如果急於求見，可能導致反效果，希望讓美國知道國民黨是可靠夥伴，就算彼此合照也不會隨便公開，要先建立互信，畢竟很久沒訪問美國，如果急於殺雞取卵搞大內宣，「老實說，錢就白花了」。

對於藍營部分人士具有「疑美論」，黃介正指出，美方知道國民黨內部有很多光譜，也有人認為美國不會幫助中華民國利益，甚至會將台灣當作遏止中國大陸的犧牲品等，「而今天所有台灣認為應該要跟美國搞好關係的人，大家請摸著良心，在睡覺前把燈關掉，其實每個人都有疑美，只是說不說而已，而那個疑美並不是背叛中華民國，是因為愛台灣才會有所懷疑，希望美方不要欺騙我們」。

黃介正說，「親美是方向，但疑美是本質」，美方並沒有「疑美」這個名詞，會罵別人是疑美的人，自己也有點有「疑」，他們只是把這議題當政治攻防，挖坑給別人跳以搏取政治利益，美國是希望確保國民黨，不會拿自己的民主制度以及民主未來，作為交換條件，以及不會損及到自由民主秩序世界的一環，而目前國民黨中間路線旗幟已豎立，剩下就靜待時間。

至於朱立倫訪美跟2024總統大選是否有關連？黃介正回應，很多人分析，朱立倫這次訪美可以墊高身分、增加知名度，「但朱立倫有提醒過我，在做任何論述時，不要讓別人聯想到他要選2024」。黃接著說，朱立倫現在沒有把精力放在規劃自身未來，「而我願意來幫忙，也不是要挺誰選總統，而是認為台灣有很多事情，應該讓老行家處理比較好，希望能協助台灣度過各種難關」。

針對先前提出反萊豬公投是否影響訪美行？黃介正指出，國民黨訪美期間，美方沒有一個人提到美豬、萊豬問題，因為從美方角度來看，萊豬不是對台關係的關鍵因素，而是台海如何維持和平穩定，以及戰爭爆發台灣是否能撐住。

黃介正說，美國與世界各國的執政黨交往密切是必然，此趟訪美有考量到規格問題，而根據過往資料，沒有「陽春黨主席」訪美的前例，意思是過去黨主席訪美，都是同時具有總統候選人身分，所以朱立倫是第一個在野黨主席，且不是在總統大選期間訪美，這是過去從沒有發生的狀況。

黃介正坦言，此趟訪美行在飛機一落地舊金山機場時，就已經完成50%的任務，「代表國民黨真的來了」，最重要的是讓美國人感動，且沒有把國內政治攻防帶到華盛頓，涉及台灣利益與安全議題時，朝野也具有共識，同時象徵國民黨就算遭遇困難也在美國設立代表處，特別是在黨產還被處理的情況之下，確實實屬不易。

 

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關鍵字：

九二共識國民黨朱立倫

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