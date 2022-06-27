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選到底！鍾東錦競選總部選徐耀昌舊址　「我的思維跟國民黨不一樣」

▲▼鍾東錦成立競選總部。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

▲鍾東錦成立競選總部。（圖／翻攝鍾東錦臉書，下同）

記者杜冠霖／綜合報導

年底九合一大選將至，但國民黨苗栗縣長候選人提名僵局仍未解，儘管黨中央屬意立委徐志榮，但徐本人興致缺缺，而早早表態參選的苗栗縣議長鍾東錦24日在頭份1500名支持者面前尋求支持參選，27日更在苗栗市競選總部舉行動土儀式，鍾表示，自己想做這件事情很久了，但沒想到的是，會在縣長徐耀昌歷年競選總部的舊址實現。

鍾東錦表示，自己想做這件事情很久了，但沒想到的是，會在縣長徐耀昌歷年競選總部的舊址實現。我想蓋一個漂漂亮亮的總部，有綠色植物，有大海意象，有悠閒的咖啡雅座，也有孩子們的歡樂天堂，那麼大一塊地方，它不會只能作為造勢場合使用。

鍾東錦表示，聽我們每天喊凍蒜，不如讓大家在夏夜可以聽聽歌，喝喝咖啡，也許還能來場脫口秀，而孩子們則在星空下，安全的在氣球城堡裡玩耍。政治很黑暗，「我不想把這場選戰搞出龐大的心理負擔，我的苗栗願景館還得有個小小的開放式舞台，客家搖滾、河洛嘻哈、甚至原民音樂會，如果大家不嫌吵，來場光雕電音派對也不無可能。或者一次越南河粉料理大賽？」

鍾東錦表示，自己是忠貞的國民黨員，但思維跟國民黨很不一樣。如果不能用年輕人能夠理解的語言跟他們溝通，怎麼能期待他們會站在你的陣營為你吶喊？2022的這一場選戰，「希望投給自己的每個年輕人，不是因為父母交代你要投給鍾東錦，而是因為你看見了我們正在做的事，聽見了我們為故鄉奔走的故事，理解了我們是一群敢戰敢衝的新藍鯨世代，面對挑戰，我們的選擇不會是順從，而是捍衛主流民意挺身對抗。」

鍾東錦日前喊話國民黨提名他，如不能代表國民黨，那就代表藍軍「一定參選到底」，今天中午在苗栗市民族路動工競選總部，苗栗縣議會36席議員，除了他自己、包括副議長李文斌等還有22員議員出席，現場高喊口號，表態參選到底。

鍾東錦說，很早就跟朱立倫討論過，表示其實一開始就用民調，誰第一名就徵召誰、提名誰，捨掉很好的制度不用，反而去問幾個老大、大老，而不去問全苗栗縣縣民，弄一個很奇怪的協調制度，造成現在的紛擾。

鍾東錦指出，好在下屆縣長選舉連任的縣市長比較多，不然一定天下大亂，目前有問題的不光是苗栗縣，新竹市最後也是勉為其難，後來提名市議員林耕仁參選市長，桃園市目前也還沒有調整好，他絕對沒有要挑戰誰，他自己是要挑戰自己，看他能不能往前邁進一步，目前還沒有想到脫黨問題。

副議長李文斌表示，鍾東錦的付出與認真，鄉親有目共睹，今天競選總部動工，展現團結的力量與民意，讓中央看見地方的需求，他相信鍾東錦接棒縣長徐耀昌的能力，帶領苗栗縣邁向科技，讓苗栗縣幸福指數更好。

▲▼鍾東錦成立競選總部。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

▲▼鍾東錦成立競選總部。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

▲▼鍾東錦成立競選總部。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

▲▼鍾東錦成立競選總部。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

▲▼鍾東錦成立競選總部。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

▲▼鍾東錦成立競選總部。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

▲▼鍾東錦成立競選總部。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

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